Colapinto no sumó puntos en el campeonato.

A mediados de mayo, Alpine tomó la decisión de reemplazar a Jack Doohan con Franco Colapinto, quien inicialmente tenía un contrato por cinco fechas, según había trascendido en medios especializados, pero que fue confirmado hasta el final de la temporada. En medio de los rumores sobre un nuevo cambio de pilotos, la escudería francesa comunicó que planea cerrar el año con su actual alineación, lo que calmó un poco las aguas, al menos para lo que resta del calendario.

Sin embargo, la Fórmula 1 volvió a reavivar la llama de la incertidumbre en el equipo de Enstone con un reciente posteo relacionado con los contratos de los pilotos de la máxima categoría, entre los que Colapinto es nombrado con una situación muy particular. En la antesala de lo que será el Gran Premio de Países Bajos, la F1 publicó en su cuenta de X un listado con el estado de los acuerdos que mantiene cada escudería con sus pilotos.

La primera imagen justamente hizo referencia a Alpine, donde Pierre Gasly figura con un contrato multianual con al menos permanencia hasta finales del 2026, mientras que Franco tendría una situación algo más inestable. Según el posteo de la máxima categoría, el piloto argentino tiene un acuerdo que se va resolviendo “carrera a carrera” en lo que resta del año, lo que marcaría que ni siquiera está asegurado que termine esta temporada.

Pilotos como Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, George Russell y Andrea Kimi Antonelli aparecen con la leyenda de “contrato hasta 2025”, en referencia a la última fecha del año en Abu Dhabi, caso distinto a como figura el pilarense. Esto pone el futuro de Colapinto en una preocupante situación, ya que deja de manifiesto que el equipo galo no entregó garantías de que caya a continuar hasta fin de año por fuera de un acuerdo de palabra.

Por otro lado, también condiciona en cierta manera al argentino de cara a la siguiente temporada, en la que Alpine todavía no ha concretado cuál será el piloto que acompañará a Gasly en la nueva era de la F1. Se sabe que Franco podría ganarse la renovación en base a resultados, pero también se encuentra la amenaza latente de Paul Aron, quien se encuentra a la espera como piloto de reserva y ya participó de sus primeras prácticas libres con Sauber y tiene otras para subirse al A525 programadas para lo que queda del 2025.

El posteo de la F1 sobre los pilotos de Alpine.

Los pilotos que tienen asegurado su asiento en 2026

Así como la F1 mostró los pilotos que terminan su contrato en diciembre, también exhibió a los que tienen el 2026 asegurado, algo que sucede con Fernando Alonso y Lance Stroll en Aston Martin. Más allá están los casos de contrato multianual de Pierre Gasly, Charles Leclerc (con un acuerdo de flexibilidad), Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Oliver Bearman, Oscar Piastri, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Alex Albon y Carlos Sainz, mientras que Max Verstappen tiene contrato hasta 2028 en Red Bull.