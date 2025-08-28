Colapinto necesita sumar puntos en la segunda mitad del año.

Hace tan solo unos días, Alpine recibió la inesperada renuncia de David Wheater, quien se desempeñaba como director técnico de aerodinámica, un rol clave en el desarrollo del A525 y del próximo monoplaza para la Fórmula 1 2026. La noticia fue un duro golpe para el equipo galo y también para Franco Colapinto, quien se encuentra ante la necesidad de conseguir puntos de manera inmediata para tener chances de mantener su asiento de cara a la siguiente temporada.

Puesto que el A525 trabaja con el motor de Renault que es conocido por su déficit de rendimiento en relación con las otras marcas, la apuesta de Alpine para este año fue el diseño del monoplaza. Allí radica la importancia de la aerodinámica, un departamento que se encarga de mejorar las piezas para crear un buen flujo de aire que permita al coche ganar velocidad y tener mayor estabilidad, de acuerdo con cada circuito del calendario.

A pesar de la apuesta de la escudería francesa, lo cierto es que el coche no tuvo un buen rendimiento en lo que va de la temporada, salvo por algún resultado destacado de Pierre Gasly, como el sexto lugar en Silverstone. De ahí la renuncia de Wheater que puso en aprietos a Alpine a tan solo unos días del regreso de la F1 con el Gran Premio de Países Bajos, algo que se solucionó rápidamente con el anuncio de su reemplazante.

Este martes, Alpine dio a conocer que Kris Midgley fue el elegido para tomar el mando del departamento de aerodinámica, un nombre bastante conocido dentro del paddock por su experiencia. El ingeniero viene de trabajar en Ferrari en sus últimos años y también tiene pasado en Renault, aunque es principalmente conocido por su enfoque técnico en épocas de transición reglamentaria, tal como sucede en la presente temporada.

Con esta incorporación, se espera que el rendimiento del A525 pueda mejorar con lo que resta del campeonato y que se ponga en marcha un plan de desarrollo para su sucesor, que será muy distinto con la nueva normativa. Por lo tanto, tanto Colapinto como Gasly podrían mejorar sus resultados hacia la segunda mitad del campeonato, aunque todo dependerá de la inversión que Alpine esté dispuesta a hacer con el actual coche.

Alpine está en el fondo de la tabla con 20 puntos.

Alpine continúa reforzando al equipo

La contratación de Kris Midgley no es el único cambio que ha tenido Alpine en las semanas recientes, puesto que hace unos días también se dio a conocer el fichaje de Oliver Bray, un ingeniero proveniente de McLaren que asumirá el rol de Ingeniero Líder de Diseño Mecánico. El trabajo del británico será aportar mejoras al monoplaza que lleven a una evolución en el coche de Franco Colapinto y, obviamente, asistir al desarrollo del coche del 2026.