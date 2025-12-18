EN VIVO
El truco con vinagre que dejará los rieles de tus ventanas impecables: el paso a paso

El vinagre es uno de los grandes aliados a la hora de sacar la suciedad de la casa. Los rieles de las ventanas son uno de los rincones más difíciles de limpiar en el hogar.

18 de diciembre, 2025 | 13.15

Limpiar bien los rieles de las ventanas es fundamental para mantener el hogar en buenas condiciones, ya que en estos espacios se acumulan fácilmente polvo, tierra, restos de hojas y humedad. El vinagre es un gran aliado para este proceso, ya que es un producto natural, económico y muy eficaz para disolver la grasa, eliminar restos de suciedad y combatir bacterias y hongos sin dañar las superficies.

Al tratarse de zonas poco visibles y de difícil acceso, suelen ser olvidadas en la limpieza diaria, lo que puede generar malos olores, trabas al abrir o cerrar las ventanas e incluso favorecer la aparición de insectos. Uno de los mayores desafíos de limpiar los rieles es justamente su forma: son angostos, tienen esquinas difíciles y suelen retener la suciedad más persistente.

Por eso, requieren un poco más de dedicación y herramientas adecuadas, como cepillos pequeños o hisopos. Aun así, incorporarlos a la rutina de limpieza periódica evita que la suciedad se incruste y hace que el mantenimiento sea mucho más sencillo con el paso del tiempo. Al vinagre se lo puede aplicar con un rociador y acompañado de un cepillo o paño, facilita la limpieza de uno de los rincones más complicados de la casa, dejando los rieles más limpios, desinfectados y sin olores fuertes.

Cómo limpiar los rieles de las ventanas con vinagre

  1. Retirar la suciedad suelta: Antes de aplicar vinagre, aspirar o barrer los rieles con un cepillo chico ayuda a eliminar polvo, tierra y migas acumuladas en los recovecos.

  2. Preparar la mezcla de limpieza: Mezclar vinagre blanco con agua tibia en partes iguales permite desengrasar y desinfectar sin dañar el material del riel.

  3. Aplicar el vinagre en los rieles: Volcar la mezcla directamente o usar un pulverizador para cubrir bien las zonas sucias, dejando actuar unos minutos para aflojar la mugre incrustada.

  4. Cepillar los rincones difíciles: Usar un cepillo de dientes viejo o un pincel fino ayuda a llegar a las esquinas donde suele acumularse más suciedad.

  5. Retirar el exceso con un paño: Pasar un trapo o papel absorbente para levantar la suciedad desprendida y dejar el riel limpio.

  6. Secar bien la superficie: Secar con un paño limpio evita humedad residual y ayuda a que la ventana corra mejor.

  7. Repetir como mantenimiento: Limpiar los rieles con vinagre cada uno o dos meses evita que la suciedad se acumule y facilita el cuidado diario.

