Susto en Racing: por qué se demora la renovación de Gustavo Costas y el rol de Diego Milito

Se demora el acuerdo entre Racing y Costas para renovar por tres años.

El mundo Racing sigue en vilo para conocer el futuro de Gustavo Costas, luego de la reunión entre el representante del entrenador (Jito Alonso) y Diego Cifarelli, el tesorero del club. El ofrecimiento de la dirigencia liderada por Diego Milito fue de tres temporadas más de contrato hasta diciembre del 2028, es decir hasta el final del mandato del "Príncipe" como presidente.

Si bien la intención del director técnico de 62 años es continuar en su cargo, en principio hay diferencias económicas importantes a la hora de llegar a un acuerdo para rubricar el nuevo vínculo. Así y todo, lo más probable es que el emblema de la "Academia" extienda su convenio y ya hay consenso en el plano futbolístico. Hay optimismo de ambas partes para que Costas firme en Racing y siga en el banco de los suplentes.

Racing y Costas no acuerdan aún en el plano económico, pero sí en el deportivo

Al margen de que todavía están lejos en los números entre ambas partes, en el aspecto futbolístico está todo definido por estas horas. Probablemente haya dos ventas importantes de jugadores y cinco refuerzos: un lateral suplente por cada banda, un mediocampista mixto, un volante ofensivo o mediapunta y un centrodelantero alternativo.

Los máximos candidatos a emigrar por ahora son Juan Ignacio Nardoni y Santiago Solari, aunque escucharán ofertas por varios jugadores más: Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Gastón Martirena y Agustín Almendra, por ejemplo. Los futbolistas intrasferibles, que solamente se irían por la cláusula de rescisión, son Facundo Cambeses, Santiago Sosa, Gabriel Rojas y Adrián "Maravilla" Martínez. Por último, quienes seguramente se marcharán por diferentes motivos son Gabriel Arias, Facundo Mura, Ignacio Rodríguez, Santiago Quirós, Martín Barrios, Matías Zaracho, Richard Sánchez, Luciano Vietto, Ramiro Degregorio y Adrián Balboa.

Se demora el acuerdo entre Racing y Costas para renovar por tres años.

Todo indica que el plantel profesional de la "Academia" regresará a los trabajos el sábado 3 de enero del 2026 para someterse a los estudios médicos de rutina. Luego, habrá que planificar la pretemporada, los amistosos, los refuerzos y las bajas en el mercado de pases para ir en busca de más títulos en la próxima temporada de la mano de Costas. El primer equipo participará en los Torneos Apertura y Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Los números de Costas como DT de Racing en su tercer ciclo