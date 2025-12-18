Afiliados a Medicare pagarán un 50% menos por algunos medicamentos en 2025, según informe

FOTO ARCHIVO-Un farmacéutico sostiene un frasco del medicamento Eliquis, fabricado por Pfizer Pharmaceuticals, en una farmacia de Provo

Los estadounidenses afiliados a Medicare pagarán de su bolsillo un 50% menos en 2026 por algunos medicamentos como Eliquis, el anticoagulante de Pfizer y Bristol Myers Squibb, y Januvia, el fármaco para la diabetes de Merck & Co, sugiere un estudio realizado en los cinco estados más poblados de Estados Unidos.

El informe estima que los gastos de bolsillo para los 10 medicamentos se reducirá casi un 50% el próximo año frente a 2025 en los 56 planes independientes de medicamentos recetados en California, Florida, Texas, Nueva York y Pennsylvania, de acuerdo al análisis de los datos públicos de gasto de Medicare.

Se espera que siete de los medicamentos cuesten menos de 100 dólares al mes en 2026, frente a dos por debajo de esa cantidad este año.

Sin embargo, los pacientes que tomen los tres medicamentos más caros, Enbrel, de Amgen, contra la artritis reumatoide; Imbruvica, de AbbVie, contra la leucemia; y Stelara, de Johnson & Johnson, contra la enfermedad de Crohn, seguirán teniendo que hacer frente a desembolsos más elevados, que oscilarán entre 600 y 2.800 dólares al mes.

La ley también establece un nuevo límite más bajo para el gasto de bolsillo en medicamentos de Medicare, fijado en 2.100 dólares anuales en 2026.

Los gastos de bolsillo incluyen los copagos, las tarifas fijas y el coseguro, que es un porcentaje del precio del medicamento. El ahorro se debe principalmente a la reducción del coseguro vinculada a los precios negociados y a algunos cambios en los copagos relacionados, en particular, con la reducción de los precios de la insulina.

AARP, el grupo de presión de los ancianos estadounidenses, señaló que es necesario seguir investigando para determinar si los resultados se extienden al mercado más amplio de Medicare. El estudio observó una considerable variación en el ahorro entre planes.

Los otros medicamentos incluidos en la primera ronda de negociaciones son Xarelto, el rival de Eliquis de J&J, Jardiance, de Boehringer Ingelheim y Eli Lilly y la insulina de Novo Nordisk.

Estos fármacos son utilizados por cerca de 9 millones de personas con planes de medicamentos con receta de Medicare que pagaban hasta 6.500 dólares al año por estas recetas antes de la aprobación de la IRA. Cuatro de los medicamentos no estaban cubiertos por todos los planes de medicamentos de Medicare en 2025, pero estarán cubiertos universalmente en 2026 en virtud de los mandatos de la IRA.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos estiman que los precios negociados podrían ahorrar a los afiliados 1.500 millones de dólares en gastos de bolsillo en 2026.

Con información de Reuters