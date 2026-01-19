Jugadores sufren calambres, mientras el calor y la decepción golpean el Abierto de Australia

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime en acción durante su partido de primera ronda contra el portugués Nuno Borges en el Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

‍Los jugadores sufrieron calambres y lesiones en la segunda jornada del Abierto de Australia el lunes, encabezada por la retirada ‍del séptimo cabeza de ⁠serie, el canadiense Felix Auger-Aliassime, mientras que su compatriota Marina Stakusic necesitó una silla de ruedas para abandonar la pista.

Auger-Aliassime llegó a Melbourne Park como un auténtico tapado tras mostrar una notable mejoría en pista dura a fines de 2025, pero el jugador de 25 años se vio obligado a retirarse cuando iba perdiendo ante Nuno Borges. El portugués lideraba por 3-6, 6-4 y 6-4 cuando Auger-Aliassime se ‌vio obligado a poner fin a la contienda ⁠tras sufrir calambres al comienzo del ⁠tercer set.

"Se hizo muy difícil ser competitivo a este nivel. Lo intenté durante un set, pero hoy no ha sido posible", comentó a la prensa, ‍añadiendo que no estaba seguro de si tenía que ver con el calor.

"No tengo claro por qué ⁠me pasó esto. No me ocurrió ‌en el pasado, así que tendré que averiguarlo", señaló. "Quiero estar en la pista ganando. Quiero estar en la pista compitiendo con mi rival. No quiero estar ahí parado como un saco de boxeo".

La australiana Priscilla Hon pasó a segunda ronda después de ‌que la ‌Stakusic se desplomó en la pista con evidente dolor cuando perdía por 5-3 en el set decisivo.

Mientras los funcionarios del torneo la ayudaban a subir a una silla de ruedas, Hon hizo gala de una gran deportividad ​al acudir en ayuda de su rival, sujetando la pierna de Stakusic para asegurarse de que permanecía extendida mientras la sacaban de la pista.

"Evidentemente, no quería ganar así", declaró a la prensa Hon, participante con invitación. "Espero que se encuentre mejor. Fue toda una escena. Bastantes personas se me acercaron y me dijeron: 'Vaya, qué dramático'".

Sin embargo, Hon no cree ‍que las condiciones fueran tan malas. "Soy australiana, así que estoy acostumbrada. Sin duda hacía calor ahí fuera y creo que también con los nervios, los niveles de estrés, todo influye", afirmó con una sonrisa.

La británica Francesca Jones completó un trío de retiradas, abandonando entre lágrimas cuando ​perdía 6-2 y 3-2 contra la polaca Linda Klimovicova después de sufrir una lesión en la pierna que ya la había obligado a abandonar ​su partido de cuartos de final en Auckland.

Tuvo problemas de movilidad en el partido, pidiendo un descanso médico tras el ⁠primer set, y necesitó que la fisioterapeuta la atendiera varias veces en el segundo antes de decirle a Klimovicova que no podía continuar.

