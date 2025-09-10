Colapinto tuvo un mejor rendimiento que Gasly en Monza.

A pesar de haber estado cerca de los puntos en Zandvoort, Alpine no pudo siquiera aspirar a la tener chances de sumar este fin de semana en el Autodromo Nazionale di Monza, donde el A525 mostró su ineficiencia en las rectas largas. De hecho, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly se quejaron de la falta de velocidad que tuvo el monoplaza tras el GP de Italia de la Fórmula 1, en el que terminaron decimoséptimo y decimosexto, respectivamente.

El retiro del Sauber de Nico Hülkenberg antes de la largada y el abandono de Fernando Alonso por un problema en la suspensión trasera dejó a los Alpine entre los últimos al cruzar la línea de meta, solamente por delante de Lance Stroll. Todo esto a pesar de que los dos pilotos tuvieron una carrera correcta, en especial Colapinto, que no tuvo errores y tuvo una notable gestión de neumáticos al ir a una sola parada.

Con una actuación así, lo esperable hubiese sido estar al menos cerca de los diez mejores en Monza, pero el problema fue el déficit de velocidad del A525, que está por debajo de la competencia. De hecho, Gasly fue duro con el equipo al señalar las dificultades de alcanzar los puntos con el monoplaza actual: “Ahora mismo, con el coche que tenemos, parece muy difícil alcanzar los puntos”.

En paralelo a los dichos del francés, Colapinto había manifestado que tuvo falta de ritmo durante toda la jornada, lo que hizo que sea una carrera solitaria y aburrida. Ahora bien, recientemente se dieron a conocer las velocidades máximas que alcanzaron los 19 coches que compitieron este fin de semana en el mítico circuito italiano y los datos de telemetría muestran que la dupla de Alpine no se equivocaba al quejarse tras la carrera.

Y es que el piloto galo se encuentra en el fondo del ranking con una velocidad de 338 km/h, seguido por el argentino, cuyo mejor registro fue de 340 km/h, curiosamente el mismo valor que alcanzó el MCL39 de Lando Norris. En el polo opuesto, el más rápido fue el FW47 de Alex Albon con 364 km/h, seguido de Lewis Hamilton (363 km/h) e Isack Hadjar (362 km/h). Por su parte, Max Verstappen, el ganador del GP de Italia con una actuación magistral, quedó noveno con una máxima de 352 km/h.

Alpine suma tres carreras al hilo fuera de los puntos.

¿Qué dijo Colapinto tras el GP de Italia?

Este domingo, Franco Colapinto tuvo una aceptable actuación en el lineal GP de Italia, donde finalizó en el decimoséptimo lugar lejos de la zona de puntos. De ahí que el argentino haya estado disgustado con el rendimiento del A525 en Monza, tal como lo exhibió al término de la carrera: “Muy larga, muy dura para nosotros, no teníamos ritmo. Muy solo toda la carrera y sin ritmo; fue bastante aburrida. Una pena, me voy con un poco de bronca. Hay que mejorar para la próxima”.