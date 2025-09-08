McLaren ordenó que Piastri le dé la posición a Norris en Monza.

El último domingo, Max Verstappen sorprendió con el rendimiento del RB21 y ganó el GP de Italia, cortando la racha de McLaren, que venía de ganar las últimas cinco fechas en medio de la lucha entre sus pilotos por el título de la Fórmula 1. De hecho, el duelo entre Oscar Piastri y Lando Norris era uno de los principales atractivos del fin de semana en el Autodromo Nazionale di Monza, al que el australiano llegó con una ventaja de 34 puntos.

Con la victoria en Zandvoort y el abandono de su compañero, Piastri se encontraba ante una muy buena oportunidad de comenzar a sellar su primer campeonato en la máxima categoría, pero diversos factores lo perjudicaron. Para comenzar, fue superado por Charles Leclerc en la largada y quedó relegado al cuarto lugar por unas vueltas, las que fueron suficientes para marcar una distancia con Norris, que marchaba segundo.

Así como Verstappen tuvo una exquisita gestión de los neumáticos medios hasta su ingreso a boxes en la vuelta 38, la dupla de McLaren se mantuvo en pista hasta que llegó el llamado al oceánico, que cambió las gomas en el giro 46. El drama se dio minutos después con el ingreso de Norris, cuya detención duró 5.9 segundos por una falla en la pistola neumática, lo que hizo que el británico pierda el segundo lugar con Piastri a falta de cinco vueltas para la bandera a cuadros.

Terminar la carrera con el inglés en el tercer puesto le habría dado al australiano una ventaja extra de tres puntos en el campeonato, pero la escudería sorprendió al darle la orden de que le devuelva la posición a su compañero. “Esto es como Hungría el año pasado, entramos en boxes en este orden por razones de equipo. Por favor, deja pasar a Lando y serán libres de correr”, le dijo su ingeniero por la radio.

El problema es que una mala parada de boxes es considerada una situación de carrera como cualquier otra, por lo que Piastri se mostró molesto tras la carrera a pesar de haber acatado la orden en pista. “Dijimos que una parada en boxes lenta era parte de la carrera, así que realmente no entiendo qué ha cambiado aquí, pero si quieres que haga eso, lo haré”, respondió el oceánico, que perdió seis puntos de la ventaja que pudo haber tenido sobre el británico.

Piastri le lleva 31 puntos a Norris.

Los abucheos a Norris y McLaren en Monza

El haber perjudicado a Oscar Piastri para favorecer a Lando Norris, considerado el protegido de Zak Brown, CEO de McLaren, no agradó demasiado al público en Monza, que se hizo escuchar en la ceremonia del podio. Los abucheos al inglés y a la escudería se combinó con un vitoreo a Max Verstappen, sin mencionar que las redes se dividieron para atacar a las “papaya rules” del equipo de Woking.