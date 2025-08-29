McLaren ganó 11 carreras en la temporada.

Desde la segunda mitad de la temporada pasada, McLaren dominó la Fórmula 1, a tal nivel que este año acumula 11 victorias en 14 fechas disputadas, con seis triunfos de Oscar Piastri y cinco de Lando Norris. De hecho, la disputa por el campeonato está entre los dos pilotos del equipo inglés, que también fue protagonista en los podios, siendo el GP de Canadá su única ausencia entre los tres mejores en lo que va de la temporada.

Más interesante aún es la cantidad de dobletes que se ha anotado la escudería británica, es decir, los 1-2 que han protagonizado Piastri y Norris en lo que va de la temporada, algo que ha ocurrido en siete oportunidades hasta el momento, sin contar la sprint de Miami. Dicha estadística no solo marca el potencial que tiene actualmente McLaren en la máxima categoría, sino que también se convierte en una amenaza real para el récord que sostiene Mercedes.

Y es que en 2015, la escudería alemana, que transitaba por una época de esplendor similar, llegó a tener doce 1-2 en toda la temporada con la dupla de Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Por aquella época, las sprints no existían en la F1, motivo por el que no se contabiliza la sprint de Miami para McLaren en la edición actual. A pesar de eso, la diferencia que separa a ambos equipos es de tan solo cinco dobletes, por lo que se estima que el equipo de Woking podría no solo alcanzar, sino también superar el récord.

Y es que a la F1 2025 le quedan diez fechas por delante en el calendario antes del cierre en Abu Dhabi y, con el rendimiento que ha tenido hasta el momento, es de esperar que acumule unos cuantos dobletes más. De hecho, McLaren viene de sumar su cuarto 1-2 al hilo en el GP de Hungría, con lo que alcanzó el récord de dobletes consecutivos de Mercedes en ese 2015, de manera tal que un nuevo 1-2 en el Gran Premio de Países Bajos les daría una nueva marca a los ingleses.

En cuanto a la mejor temporada de McLaren en cuanto a los dobletes, esta fue en 1988, con la histórica rivalidad de Ayrton Senna y Alain Prost, temporada en la que se repartieron diez dobletes en total. En términos de porcentaje, McLaren obtuvo el 1-2 en el 62,5% de las fechas de aquel año, mientras que el récord de Mercedes del 2015 tiene una efectividad del 63,1% y todavía resta por saber cómo terminarán el año Norris y Piastri, que suman un 50% hasta el momento.

Piastri le lleva nueve puntos de ventaja a Norris.

F1: ¿A qué hora se corre el GP de Países Bajos?

Luego de casi un mes de espera, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, que se realizará en el Circuito de Zandvoort. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimoquinta fecha del campeonato: