Aprovecharon el momento: McLaren explicó el plan detrás de su notable evolución en la Fórmula 1

McLaren lidera la tabla con 559 puntos.

Desde el inicio de la era híbrida, la Fórmula 1 había sido dominada por Mercedes, que ganó siete campeonatos del mundo al hilo con Lewis Hamilton y Nico Rosberg hasta que la racha se cortó de la mano del RB16B de Max Verstappen en 2021. La consagración del neerlandés y el regreso del efecto suelo en la normativa llevó a una era de dominio de Red Bull, que se mantuvo hasta el año pasado, cuando el RB20 perdió terreno con McLaren.

La escudería británica venía de años sin posicionarse entre los mejores de la competencia, con escasas apariciones en podios y el lejano recuerdo de la victoria de Daniel Ricciardo en el GP de Italia 2021. El 2023 había marcado el inicio de la recuperación de McLaren con algunos podios y el triunfo en la sprint de Qatar de Oscar Piastri, pero fue el año pasado cuando la dupla con Lando Norris comenzó a dar resultados, a tal punto de arrebatarle la Copa de Constructores a los austriacos.

Si bien Red Bull pudo darle el cuarto campeonato al hilo a Verstappen, el equipo de Woking había tenido una notable evolución, la cual fue producto de una determinante decisión tomada en el transcurso de la temporada. Y es que el dominio de la escudería de Milton Keynes ya no era tan evidente como en los años anteriores, por lo que en McLaren se decidieron a poner toda la carne en el asador para el desarrollo del MCL39 de este 2025.

Así lo reveló Andrea Stella en una entrevista con Motorsport durante el GP de Hungría, en la que afirmó que vieron una oportunidad para lanzarse por la gloria: “En algún momento de la temporada 2024 pensamos que en 2025 realmente necesitábamos dar un paso adelante, porque habíamos visto que los cuatro equipos punteros estaban muy, muy cerca entre sí, lo que significaba mucha variabilidad en el resultado de un fin de semana de carrera”.

Claro que esto cumplía un segundo objetivo, dado que alejarse de sus rivales también da lugar a menor dedicación al desarrollo del coche actual, lo que significa una mayor inversión en su sucesor para 2026. “Al mismo tiempo, pensamos: si estamos en una buena posición en 2025 con un coche fuerte, podemos liberar algo de presión sobre el 25 y centrarnos más en el 26. Con esto en mente, decidimos apostar por mucha innovación en el coche de 2025, el MCL39”, detalló el director del equipo papaya.

Piastri le lleva nueve puntos a Norris en el campeonato.

Libertad para Norris y Piastri en McLaren

Al cabo de 14 fechas, Lando Norris y Oscar Piastri son los dos principales candidatos al título en la Fórmula 1, por lo que McLaren teme que haya cruces en pista que puedan generar incidentes en las carreras restantes. No obstante, Zak Brown, CEO del equipo, ha dado libertad absoluta a sus pilotos para competir entre ellos: “Cuando dos pilotos compiten por el campeonato, es normal que haya mucha emoción, y nosotros la compartimos. No hay nada que nos guste más que ver a estos chicos luchar en la pista. Así que, que gane el mejor”.