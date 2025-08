Toto mostró su apoyo a su expiloto.

Lewis Hamilton vivió un verdadero calvario el fin de semana pasado en el GP de Hungría, donde no se mostró cómodo con el SF-25 y volvió a quedar eliminado en la clasificación sin llegar a la Q3, tal como sucedió en Spa-Francorchamps. En esta oportunidad, se quedó en la Q2 a más de dos décimas del corte, lo que derivó en toda una serie de declaraciones que puso en alerta a Ferrari por el estado anímico del multicampeón de la Fórmula 1.

Y es que el piloto británico se reconoció a sí mismo como un “inútil” y aconsejó a la escudería italiana que debería buscarse otro piloto porque consideraba que el problema no era el coche, sino él, sobre todo tras la pole de Charles Leclerc. Para colmo, la cosa no mejoró en la carrera, ya que no pudo repetir lo hecho en el GP de Bélgica, donde escaló hasta la zona de puntos, y terminó en la misma posición en la que había largado.

Como resultado, el siete veces campeón del mundo declaró que tenía ganas de irse y que estuvo estancado todo el fin de semana, otro mensaje que caló fuerte en Ferrari, que incluso mostró indiferencia ante estas alertas. Tal es así que Frederic Vasseur le restó importancia y afirmó que Hamilton no está desmotivado, sino simplemente frustrado por la falta de resultados y agregó que no necesita que lo motiven.

Todo esto desembocó en una serie de rumores sobre el posible retiro del inglés, pero Toto Wolff, el director de Mercedes que lo llevó a su mejor era en la máxima categoría, descartó que su expiloto vaya a despedirse a fin de año. “No, eso es Lewis hablando con el corazón en la mano. Fue lo que realmente pensaba cuando le preguntaron justo después de la sesión, un momento muy crudo”, declaró en una reciente entrevista con Motorsport.

A continuación, el austriaco señaló que no se trata de una actitud nueva de Hamilton, sino que forma parte de su personalidad desde pequeño. “Estaba dudando de sí mismo, y ya lo hemos visto antes. Cuando siente que no ha cumplido con sus propias expectativas, o que el equipo no ha alcanzado sus metas, él se pone muy emocional. Ha sido así desde joven. Así que va a culparse a sí mismo”, agregó Wolff.

En relación con esto, el director de Mercedes agregó que el británico todavía tiene cosas por cumplir en la F1 y que un fin de semana o una temporada negativa no cambiará que es el mejor de todos los tiempos. “Lewis tiene asuntos pendientes en la Fórmula 1. Así como Mercedes no ha rendido bien bajo estas nuevas regulaciones desde 2022, él tampoco ha estado cómodo con los autos de efecto suelo, y en cierta forma eso lo frustra”, acotó.

Hamilton está sexto con 109 puntos.

El paso atrás de Mercedes que ayudó en Hungría

Mientras que las decisiones en Ferrari pueden resultar polémicas, Mercedes acertó al volver a la configuración anterior en la visita a Budapest, donde George Russell terminó tercero en el podio y Andrea Kimi Antonelli volvió a los puntos en el décimo lugar. Y es que Toto Wolff afirmó que volvieron al eje trasero anterior y que el nuevo “terminará en un cesto de basura en algún lugar” después de los pobres resultados tras la victoria en Montreal.