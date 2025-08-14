Norris está a nueve puntos de Piastri en la tabla.

El cierre de la temporada pasada mostró un Red Bull en declive a pesar del tetracampeonato de Max Verstappen, mientras que McLaren ascendía al ganar la Copa de Constructores. Relacionado con esto, el principal candidato en el equipo papaya para arrebatarle el trono al piloto neerlandés era Lando Norris, quien comenzó este año con una victoria en el GP de Australia, mientras que su compañero apenas sumó puntos en su tierra natal.

Si bien la caída de la escudería austriaca continuó su camino, el piloto británico no tardó en perder su posición de líder debido a la reaparición de Oscar Piastri, que ganó en China y sumó tres victorias consecutivas entre Baréin y Miami para ponerse primero. Ahora, al cabo de 14 fechas, el australiano lidera el campeonato de la Fórmula 1 con 284 puntos, nueve más que Norris, que suma una victoria menos en la temporada.

Con Verstappen a casi cien puntos de la punta, la lucha por el título estará protagonizada por los McLaren en la segunda mitad del calendario, con un duelo que será bastante parejo en cuestiones de velocidad. Justamente sobre esto habló Nico Rosberg, quien sabe lo que es competir con un compañero de equipo luego de lo que fue su consagración del 2016 al vencer a Lewis Hamilton durante su último año en Mercedes.

“Oscar siempre ha sido extremadamente rápido y ahora los veo más o menos equivalentes”, mencionó el alemán en Sky Sports, donde advirtió que la mentalidad del británico será clave para conocer al campeón. “El campeonato se va a decidir en la cabeza de Lando. Esa es desgraciadamente mi impresión. Depende de lo mentalmente sólido que pueda llegar a ser Lando”, agregó Rosberg.

Y es que la debilidad mental del piloto inglés ha sido una constante en gran parte de la temporada y, aunque levantó el nivel en las últimas carreras, flaqueó en momentos claves, algo que no le ha sucedido a menudo al australiano. “Oscar es súper fuerte. Me ha sorprendido, porque todos sabíamos que es un gran piloto, pero el año pasado Lando seguía teniendo ventaja”, recordó el expiloto germano.

No obstante, en esta temporada es Piastri el que marcha adelante en la tabla y, aunque la diferencia no es considerable, la impaciencia por alcanzarlo puede jugarle una mala pasada a Norris: “Este año Oscar es increíblemente consistente, fuerte y rápido. No tiene puntos débiles. ¿Cuál es su punto débil? Ya no los tiene, y eso es bastante aterrador para Lando, porque Lando todavía tiene esas debilidades”.

Norris suma cinco victorias y Piastri, seis.

La promesa de McLaren sobre la definición del campeonato

McLaren se encuentra ante la posibilidad de volver a tener un campeón del mundo desde el título de Lewis Hamilton en 2008, aunque con una lucha entre compañeros de equipo. De ahí que Zak Brown haya advertido en una nota con The Race que se medirán en los festejos en Abu Dhabi: “Uno ganará y tendrá el mejor día de su vida, el otro perderá. ¿Cómo esperan que reaccionemos? ¿Esperan que celebremos la victoria con alegría? Somos conscientes y seremos sensibles al celebrar este logro. Creemos que es lo correcto”.