Piastri suma seis victorias en la temporada.

Desde la segunda mitad de la temporada pasada, McLaren viene dominando la Fórmula 1 tras poner fin a la era de Red Bull, que festejó el tetracampeonato de Max Verstappen en 2024, pero este año no parece tener chances de repetir la hazaña. Esto se debe al gran salto que dieron en la sede de Woking con el MCL39, que sorprendió con su evolución en relación con su predecesor y barrió con el RB21 de los austriacos.

Ahora bien, lo cierto es que el comienzo del campeonato fue bastante parejo entre McLaren y Red Bull, aunque las cosas no tardaron en acomodarse para la escudería británica, que lidera la tabla de constructores por casi 300 puntos sobre Ferrari. Por si fuera poco, el campeonato se debate entre los dos pilotos papayas, donde Oscar Piastri lleva la delantera por apenas nueve puntos por arriba de Lando Norris.

Si bien el actual dominio de McLaren hace parecer que tuvieron las cosas fáciles desde el principio del calendario, Piastri reveló en una reciente entrevista con Motorsport que hubo algunos inconvenientes importantes antes del inicio del campeonato. El piloto australiano afirmó que el coche era muy difícil de pilotar al límite en los test de pretemporada que se realizaron en el Circuito Internacional de Baréin a fines de febrero.

“Creo que en los test de Baréin teníamos algunas preocupaciones, no necesariamente sobre la dirección o la suspensión delantera, sino que el coche era muy complicado de pilotar al límite en los test”, contó el oceánico, que reconoció que había comportamientos distintos del coche entre las carreras y las clasificaciones. “Nuestras tandas de carrera siempre fueron muy fuertes, pero en las simulaciones de clasificación realmente sufrimos”, agregó.

De hecho, McLaren solamente se destacó en el primer día de las pruebas de Baréin, cuando Norris marcó el mejor tiempo de la jornada, pero luego su rendimiento fue superado por Mercedes, Red Bull e incluso Williams. De ahí que Piastri haya destacado la labor del equipo para mejorar la situación: “Tuvimos mucho trabajo por delante para desbloquear eso. Y creo que aún hemos visto episodios de eso a lo largo del año”.

En relación con esto último, el líder del campeonato mencionó lo sucedido en el GP de Canadá, donde el ML39 directamente no tuvo un buen desempeño en el trazado de Montreal. La dificultad de llevar el coche al límite en el Circuito Gilles Villeneuve podría replicarse en otras pistas en la segunda mitad de la temporada, aunque, a estas alturas del campeonato, no representará un mayor riesgo para los pilotos de McLaren.

McLaren suma 559 puntos en el campeonato.

