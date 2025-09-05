Cadillac/General Motors se unirá a la F1 en 2026.

Hace unas semanas, Cadillac presentó de manera oficial a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como su dupla de pilotos para su debut en la Fórmula 1, que se dará con la llegada de la nueva normativa técnica en la siguiente temporada. La apuesta del nuevo equipo indica que quieren contar con nombres con experiencia en la máxima categoría, como sucede con el mexicano y el finlandés, quienes tuvieron la dicha de correr en dos grandes como Red Bull y Mercedes, respectivamente.

Al mismo tiempo, se descartó cualquier posibilidad de iniciar su aventura en la F1 con la formación típica de un piloto experimentado y uno joven que se vaya desarrollando con el paso de las carreras. Esto se debe a que la escudería estadounidense deberá aprender a desenvolverse dentro del paddock, por lo que se espera un primer año con grandes aportes de Pérez y Bottas, aunque eso no significa que se vaya a sacrificar el futuro del equipo.

De ahí que este miércoles se haya anunciado el fichaje de Colton Herta, el estadounidense que viene de siete temporadas en la IndyCar, entre las que se hizo con nueve victorias y un total de 19 podios. El piloto de 25 años había coqueteado en varias oportunidades con correr en la máxima categoría e incluso había formado parte del programa de desarrollo de McLaren en 2022 y llegó a participar de unos test privados en el Autódromo Internacional do Algarve sobre el MCL35M.

Sin embargo, Herta no consiguió mantenerse dentro de la esfera de la escudería británica y volvió a centrarse en la competencia norteamericana hasta que su nombre volvió a flotar como una posibilidad para Cadillac este año. A través de sus cuentas oficiales, el equipo presentó a Colton como su primer piloto de pruebas, por lo que se espera que tenga la posibilidad de debutar en unos años, salvo que alguna eventualidad haga que tenga que reemplazar a uno de los titulares antes de que eso ocurra.

El comunicado publicado en el sitio oficial de la escudería incluye una serie de declaraciones de Herta, que se mostró muy entusiasmado con su fichaje: “Mi sueño siempre ha sido competir en Fórmula 1, y veo este paso como un gran avance hacia ese objetivo. Por ahora, mi enfoque está en darlo todo por Cadillac F1, ayudando a construir un equipo competitivo”.

Herta fue presentado como el piloto de pruebas del equipo.

El año de Herta en la IndyCar

A diferencia de la Fórmula 1 que sigue en competencia, la IndyCar cubrió todo su calendario con la disputa de la decimoséptima fecha en Nashville el pasado domingo, donde Josef Newgarden se hizo con la victoria. Durante el campeonato, Colton Herta no logró hacerse con triunfos, aunque sumó podios en Detroit y Laguna Seca y terminó el año en el séptimo lugar con 372 puntos, igualado con el sueco Felix Rosenqvist.