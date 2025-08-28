Horner fue despedido de Red Bull después de 20 años.

El mes pasado, Red Bull sorprendió a todos con la noticia del despido de Christian Horner tras el GP de Gran Bretaña y su reemplazo inmediato por Laurent Mekies, quien hasta entonces se había desempeñado como jefe en Racing Bulls. El hecho de tener a una de las mentes más brillantes de la Fórmula 1 libre de contrato resultó llamativo dentro del paddock, aunque con pocas chances de concretar un fichaje.

Con sus directores de equipo confirmados, las escudería no se arriesgaron demasiado en contactar al exjefe de Red Bull, aunque los rumores sobre un posible arribo a Cadillac no tardaron en comenzar a circular. Si bien la escudería estadounidense ya había presentado a Graeme Lowdon para el puesto, Horner representaba un fichaje interesante, sobre todo por su capacidad para llevar a un joven equipo como el austriaco a lo alto de la F1 en poco tiempo.

Y es que la escudería de Milton Keynes nació en 2005 y en 2010 consiguió su primer campeonato del mundo con Sebastian Vettel, que dominó la máxima categoría hasta el comienzo de la era híbrida en 2014. A pesar de estos antecedentes del británico, Cadillac se mantuvo firme en su decisión de continuar el camino con Lowdon, tal como lo dio a conocer Dan Towriss, el jefe de TWG Motorsport, la estructura que dirige al nuevo equipo de la F1.

“No ha habido conversaciones con Christian Horner y no hay plan de tenerlas. Me gustaría oficialmente acallar este rumor. Nuestro apoyo y confianza está al 100% en Graeme Lowdon”, afirmó Towriss en declaraciones rescatadas por The Race. Como resultado, no parece que haya chances de volver a ver al exdirector de Red Bull en el paddock dentro del corto plazo, aunque algunos incluso consideran que no habrá regreso alguno.

Hace unos días, Bernie Ecclestone, amigo cercano de Horner, afirmó que el inglés buscaba tener una participación dentro de la estructura de Red Bull y que, fuera de eso, no ve chances de que vaya a regresar a la F1: “No creo que Christian vuelva a la Fórmula 1, probablemente no quiera hacerlo. Sigue en shock, pero poco a poco, lo empezará a digerir y verá que hay otras cosas que hacer en el mundo”.

Lowdon se hará cargo de dirigir a Cadillac en 2026.

Dupla confirmada para Cadillac

Este martes, Cadillac finalmente dio a conocer a los pilotos que lo representarán el próximo año en su debut en la Fórmula 1, con dos regresos muy esperados. Se trata de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quienes fueron rivales en 2021 con aquella definición entre Red Bull y Mercedes, en la que Max Verstappen consiguió su primer campeonato del mundo sobre Lewis Hamilton y la escudería alemana se quedó con la Copa de Constructores.