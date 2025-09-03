Antonelli chocó con Leclerc en la etapa final de la carrera.

La cita en el Circuito de Zandvoort fue un calvario para Ferrari, que, a pesar de haber colocado sus dos coches en la Q3 el sábado, no se pudo llevar puntos del GP de Países Bajos debido a un doble abandono. El primero llegó en la vuelta 23, cuando Lewis Hamilton chocó en la tercera curva al pisar la pintura, mojada por la leve llovizna que hubo en ese momento de la carrera.

El segundo abandono de la jornada vino por el lado de Charles Leclerc, quien había ingresado a boxes en la vuelta 53 y volvió a la pista con los neumáticos rojos delante de Andrea Kimi Antonelli, quien se llevó puesto al Ferrari en la misma tercera curva. A causa del accidente, el monegasco no pudo continuar la carrera, mientras que el italiano pudo seguir, pero quedó fuera de la zona de puntos por la sanción de diez segundos impuesta por los comisarios de la FIA.

Ahora bien, una vez terminado el GP de Países Bajos, se vio al piloto de Mercedes ingresar al hospitality de Ferrari, algo sobre lo que habló Frederic Vasseur en declaraciones rescatadas por Motorsport. “Vino a disculparse conmigo, porque Charles no estaba”, comenzó el director del equipo de Maranello, que agradeció la actitud de Antonelli y reconoció que cumplió con los códigos que se esperan en la máxima categoría.

“Lo aprecio, son cosas que pueden pasar. No es fácil adelantar en Zandvoort, tienes que arriesgar. Él se la jugó, cometió un error y se disculpó. Esa es la reacción correcta. Para mí fue un incidente de carrera”, afirmó Vasseur. Y es que el francés sabe que no hubo mala intención en el joven piloto, que también reconoció que fue una “lástima” lo que sucedió con Leclerc ante los micrófonos en la zona mixta de Zandvoort.

“Sabía que probablemente era la mejor oportunidad que tenía para intentarlo porque estaba muy cerca de él y tenía el neumático más frío. Solo intenté adelantar, pero fue un poco demasiado. Cuando vi que volvía al frente intenté soltar, pero no fue suficiente”, afirmó Antonelli. Como muestra de que aprenderá de sus errores, el italiano añadió que la próxima vez se tomará más tiempo para analizar la viabilidad de una maniobra antes de llevarla a cabo.

Así quedó la Ferrari de Leclerc tras el accidente.

La racha negativa de Antonelli en Mercedes

Andrea Kimi Antonelli comenzó la temporada como una de las grandes revelaciones de la Fórmula 1, con notables resultados en las primeras seis fechas. Sin embargo, el inicio de la gira europea significó un revés para el italiano, que pasó tres carreras hasta el podio en el GP de Canadá, su mejor resultado hasta el momento. Lo que le siguió al tercer lugar en Montreal continuó con la tendencia anterior, con dos retiros, dos carreras fuera de los puntos y un décimo lugar en el GP de Hungría.