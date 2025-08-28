Hamilton está sexto en la tabla con 109 puntos.

A pesar de tener contrato con Mercedes, Lewis Hamilton decidió dar por finalizada su era en Brackley antes de lo planeado para cumplir su sueño de vestirse de rojo en Ferrari, donde esperaba tener una nueva chance de hacerse con el campeonato de Fórmula 1. Sin embargo, las cosas no le han salido muy bien al inglés hasta el momento, puesto que su única alegría de la temporada fue la victoria en la sprint de Shanghái.

Tal es así que el piloto británico se mostró ciertamente decepcionado con su rendimiento sobre el SF-25, a tal punto que llegó a sugerirle al equipo que se busque otro piloto para la siguiente temporada. Esta crisis que atraviesa Hamilton ha despertado opiniones diversas en el mundo de la F1, con algunos que señalaron que solamente es una mala racha que no tardará en superar y otros que apuntaron al declive definitivo de su carrera.

Uno de los que se manifestaron a favor de esta última postura fue Bernie Ecclestone, quien sugirió que el siete veces campeón del mundo debería llegar a un acuerdo con la escudería italiana para retirarse de la máxima categoría. No conforme con ello, el expresidente de la Fórmula 1 vaticinó que no hay chances de que Lewis alcance su ansiado octavo título que le fue negado por Max Verstappen en la apasionante definición del 2021.

“Es más probable que el coche de seguridad gane una carrera que Hamilton vuelva a ser campeón del mundo”, afirmó el británico en una entrevista con F1 Insider, en la que señaló que solo hay un camino tras llegar a la cima: ir hacia abajo. Además, Ecclestone remarcó que le tiene mucho cariño a Hamilton y que, por eso mismo, considera que debe retirarse antes de que sufra algún accidente que pueda ocasionarse algún tipo de daño.

“No quiero que le pase nada malo a Lewis. No está luchando por un título y a estas alturas de su carrera no le valdría la pena pasarse dos años tumbado en una cama por una lesión en la espalda o algo así. Ya ha ganado siete títulos y eso es suficiente”, añadió el empresario. Por último, afirmó que Hamilton podría encontrar otras cosas que disfrutar fuera del automovilismo, solo que todavía no lo sabe.

El británico no ha conseguido podios fuera de sprints.

El contrato de Hamilton con Ferrari

La adaptación de Lewis Hamilton en Ferrari no ha resultado como el británico esperaba, pero todavía tiene tiempo para conseguir resultados con el “Cavallino Rampante”. Esto se debe a que firmó un contrato multianual con la escudería italiana, lo que le asegura un asiento en la siguiente temporada de la Fórmula 1.