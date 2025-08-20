Hamilton está séptimo en la tabla con 109 puntos.

La primera temporada de Lewis Hamilton con Ferrari no está resultando como el inglés esperaba, con una adaptación mucho más lenta de lo esperado y un rendimiento que no lo termina de convencer ni a él ni a la escudería. De hecho, la frustración del multicampeón de la Fórmula 1 se hizo evidente en el GP de Hungría, donde tuvo una mala clasificación y no pudo meterse en la zona de puntos en la carrera del domingo.

Tal es el descontento del piloto británico con su presente en la escudería italiana que llegó a manifestar que el problema es él y que el equipo debería buscarse otro piloto con mejores aptitudes para la siguiente temporada. Ahora bien, semanas antes de esas declaraciones, Hamilton había hablado de los inconvenientes que halló en la sede de Maranello, especialmente en lo relacionado con su monoplaza.

En la previa al GP de Bélgica, el siete veces campeón del mundo reveló que había participado de varias reuniones con el equipo, incluso una con la parte técnica, con el fin de discutir los problemas del SF-25. “Participé en numerosas reuniones con Vigna, Elkann y Vasseur, pero también en reuniones técnicas con Serra”, comenzó Lewis en declaraciones rescatadas por AutoHebdo.

Ahora bien, a dichas reuniones, Hamilton se presentó con un listado de problemas que encontró en el coche, con posibles soluciones que podría implementar Ferrari, de manera tal de imprimir su propio enfoque en la Scuderia. “Preparé documentos que describían los diversos problemas del coche y los cambios que se podrían hacer en el equipo. También probé el coche de 2026”, agregó el británico.

Fue en ese momento cuando surgió la duda del motivo de haberse tomado la molestia de presentar un informe de estas características, por lo que señaló que no quiere seguir el camino de Fernando Alonso y Sebastian Vettel, que no lograron consagrarse con Ferrari. “Parte de mi trabajo es poner a todos a prueba. Es un equipo que ha tenido muchos campeones del mundo, como Kimi, Fernando, Sebastián, pero ninguno de ellos ganó. No quiero hacer lo mismo”, reconoció Hamilton, aunque con la salvedad de que Kimi Raikkonen sí fue campeón con los tifosi en 2007.

Vasseur no está contento con la desmotivación de Hamilton.

El dardo de Vasseur a Hamilton

Así como Lewis Hamilton no está contento con Ferrari, Frederic Vasseur tampoco parece muy cómodo con el británico. Tal es así que este martes, el director del equipo le lanzó un dardo al heptacampeón y comparó su rendimiento con el de Carlos Sainz, actualmente en Williams. “Cuando llegó a Ferrari, pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control. No es como Carlos Sainz, que cambia de equipo cada pocos años y está familiarizado con este proceso”, afirmó el francés en diálogo con Auto, Motor und Sport.