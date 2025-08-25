Bortoleto a Ferrari: el pedido de un histórico de la F1 para reemplazar a Hamilton

Bortoleto sumó puntos en tres carreras en esta temporada.

A pesar de haber tenido un comienzo de temporada algo complicado, Gabriel Bortoleto finalmente comenzó a responder con resultados a partir del GP de Austria, donde sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 con un octavo lugar al mando del Sauber. Junto a Andrea Kimi Antonelli, posiblemente sea de los mejores rookies de la temporada, en la que consiguió sumar 14 puntos en lo que va del campeonato.

Claro que el piloto brasileño no podrá sacar todo su potencial al mando del C45 de la escudería suiza, que pasará a llamarse Audi en la siguiente temporada, lo que hace que su rendimiento sea doblemente meritorio. De hecho, el nivel que tuvo Bortoleto se ganó los elogios de Fernando Alonso, quien hace unas semanas criticó a la prensa por no darle suficiente espacio por "no ser europeo".

Para el bicampeón del mundo, el oriundo de São Paulo es un piloto con mucho futuro en la máxima categoría, algo en lo que coincide Bernie Ecclestone, que también trabajó mucho en impulsar la carrera de Bortoleto. De hecho, en una reciente entrevista con Blick, se mostró contento de haber colaborado con su familia para que pueda desarrollarse en el automovilismo y advirtió que tiene un potencial que debería despabilar a todo Ferrari.

“Sus buenas actuaciones en un equipo de la zona media deberían despertar a Ferrari ahora. La pregunta del próximo piloto de los italianos debería resolverse con el brasileño”, afirmó el expresidente de la F1. Y es que el británico considera que la escudería italiana debe deshacerse de Lewis Hamilton para la siguiente temporada, puesto que considera que su compatriota ya no tiene que forzarse por continuar en la máxima categoría.

“Lewis es muy talentoso, lo fue y probablemente aún lo es. Pero como muchas estrellas del deporte que llegan a la cima, solo hay un camino posible, y no es el mejor: hacia abajo. Está cansado”, había dicho el empresario en diálogo con Daily Mail tras el GP de Hungría. Cabe recordar que el siete veces campeón del mundo remarcó en Budapest que Ferrari debería buscarse otro piloto ante su descontento con su rendimiento en la temporada, sin mencionar que la Scuderia no ha hecho mucho por mejorar esta situación.

Hamilton no atraviesa un buen momento en Ferrari.

Los números de Bortoleto en la F1

Tras consagrarse campeón en la F2, Gabriel Bortoleto fue escogido para sumarse a la nueva dupla de Sauber para esta temporada y, aunque se tardó, sus esfuerzos finalmente están dando frutos. Actualmente, el brasileño se encuentra en el decimoséptimo lugar con 14 puntos, conseguidos a partir del octavo puesto en Spielberg, el noveno en Spa y el sexto en Budapest.