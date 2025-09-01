Hamilton sufrió un accidente en el GP de Países Bajos.

El fin de semana en el Circuito de Zandvoort fue un verdadero dolor de cabeza para Lewis Hamilton, que había tenido una buena clasificación el sábado al quedar séptimo en la grilla, pero sufrió un accidente en la carrera que lo obligó a abandonar. Con algunas gotas de lluvia ya en la pista, el inglés pisó la zona de pintura y perdió el control del SF-25, que se estrelló en la vuelta 23 del GP de Países Bajos de la Fórmula 1.

Si bien el piloto británico ya estaba fuera de competencia, lo cierto es que se encontraba bajo investigación por parte de los comisarios de la FIA, que se habían percatado de una posible infracción en la vuelta de formación. Por las características del trazado neerlandés, se había impuesto que la última curva previa al pitlane iba a estar señalizada con dobles banderas amarillas, de manera que los pilotos bajen la velocidad para evitar cualquier posible accidente.

La decisión había sido tomada por la subida que tiene el circuito en esa zona, la cual impide ver si hay otro monoplaza en el camino hasta que ya es demasiado tarde, por lo que los asistentes blandearon las banderas para garantizar la seguridad antes del inicio de la carrera. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo no había respetado la señalización y fue demasiado rápido en esa sección del trazado, según mostraron los datos de telemetría analizados por la FIA.

Debido a esto, Hamilton recibió una sanción de dos puntos en la Superlicencia y una penalización de cinco posiciones en la grilla de partida para la próxima fecha en el Gran Premio de Italia. De esta manera, el británico retrocederá cinco lugares con respecto al resultado que logre en la clasificación del próximo sábado en el Autodromo Internazionale di Monza, algo que lo perjudicará de cara a la carrera del domingo.

Cabe mencionar que al heptacampeón del mundo no le ha ido demasiado bien en esta temporada con Ferrari, con pocas apariciones en la Q3 en las últimas fechas, por lo que una sanción de este estilo puede complicarlo mucho en Monza. De hecho, Hamilton no pasó la Q1 en Spa-Francorchamps y se quedó en la Q2 en Budapest, las dos citas previas al parate por el verano europeo.

El británico lleva dos carreras al hilo sin sumar puntos.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Italia, que se realizará en el Autodromo Nazionale di Monza. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimosexta fecha del campeonato: