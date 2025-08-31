Fórmula 1: así quedó la lucha por el campeonato tras la victoria de Oscar Piastri en Países Bajos

Piastri sumó su séptima victoria de la temporada.

Después de casi un mes sin acción, la Fórmula 1 volvió este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, donde Oscar Piastri llegaba con una ventaja de nueve puntos sobre Lando Norris, ganador de las tres de las últimas cuatro fechas antes del parate. Si bien el inglés había liderado la mayoría de las prácticas, el oceánico se quedó con la pole este sábado con un récord de 1:08.662, mientras que su compañero quedó segundo.

Así, la acción en el Circuito de Zandvoort comenzó con los dos McLaren en primera fila este domingo, ambos con neumáticos medios y el piloto australiano supo defender su posición para mantenerse como líder al inicio de la carrera. Distinta fue la situación del británico, que perdió el segundo lugar con Max Verstappen, que realizó una admirable maniobra de sobrepaso y tuvo que controlar el RB21 para no despistarse.

El haber perdido el lugar con el tetracampeón del mundo le costó caro a Norris, que perdió mucho tiempo con respecto a Piastri, que no tardó en sacar diferencia con aire limpio al frente. Recién en el noveno giro, el británico pudo recuperar la posición al superar a Verstappen, que no opuso resistencia con unos neumáticos blandos que ya comenzaban a perder rendimiento, aunque la lluvia prometía ser la chance perfecta para sacarle jugo a la estrategia.

Sin embargo, la leve lluvia recién llegó para la decimoquinto giro y ni siquiera llegó a generar problemas, por lo que los punteros se mantuvieron en pista hasta el accidente de Lewis Hamilton en la vuelta 23. Piastri, Norris y Verstappen aprovecharon el Safety Car para cambiar los neumáticos, lo mismo que sucedió más atrás, entre los que resaltaba la actuación de Isack Hadjar, quien había salido cuarto y permaneció en la posición como un escudo para el piloto de Red Bull ante los ataques de Ferrari y Mercedes.

De hecho, todas las posiciones de adelante se mantuvieron iguales, salvo porque Charles Leclerc quedó sexto con su ingreso más temprano a boxes. Pero el monegasco iba a ser protagonista de otro accidente en la vuelta 53, cuando volvía a pista después de su segunda parada y fue chocado por Andrea Kimi Antonelli, lo que generó nuevamente un Safety Car que los pilotos aprovecharon para hacer otro cambio de compuestos.

Tras la reanudación, el australiano se mantuvo al frente y todo indicaba que Norris se estaba guardando los ataques para el último tramo de la carrera, pero una inesperada falla en el motor lo hizo abandonar a siete vueltas del final. Como resultado, un nuevo Safety Car puso en pausa la acción e hizo más interesante el final, en el que Verstappen quedaba segundo dispuesto a buscar la victoria.

Los diez pilotos que llegaron a la zona de puntos en Zandvoort.

Sin embargo, el neerlandés no pudo ser rival para el MCL39 y Piastri mantuvo el liderato para quedarse con la victoria con un tiempo de 1:38:29.849, seguido por Verstappen (+1.271s) y Hadjar (+3.233s), quien alcanzó su primer podio en la máxima categoría. Por su parte, Norris quedó en cero por su abandono, un resultado casi lapidario para sus esperanzas de luchar por el campeonato del mundo.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025 tras el GP de Países Bajos

Oscar Piastri: 309 puntos. Lando Norris: 275. Max Verstappen: 205. George Russell: 184. Charles Leclerc: 151. Lewis Hamilton: 109. Andrea Kimi Antonelli: 64. Alex Albon: 64. Nico Hülkenberg: 37. Isack Hadjar: 37. Lance Stroll: 32. Fernando Alonso: 30. Esteban Ocon: 28. Pierre Gasly: 20. Liam Lawson: 20. Oliver Bearman: 16. Carlos Sainz: 16. Gabriel Bortoleto: 14. Yuki Tsunoda: 12. Franco Colapinto: 0.

Piastri le saca 34 puntos a Norris en el campeonato.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

La siguiente presentación será el Gran Premio de Italia en Monza, el domingo 7 de septiembre del 2025 desde las 10 horas de Argentina.