La F1 disputará su decimoquinta fecha este fin de semana.

El dominio de McLaren ha llevado a una temporada bastante monótona, donde lo más interesante actualmente es la lucha por el campeonato entre Oscar Piastri y Lando Norris. Fuera de eso, la Fórmula 1 no se ha lucido demasiado en un 2025 en el que la normativa técnica ha llegado claramente a su límite de desarrollo y el tamaño de los monoplazas ha dificultado los sobrepasos en pista, lo que generó una tendencia a carreras poco llamativas.

Tal es así que cada vez hay más descontento en el público por la falta de acción en algunos circuitos, como ocurrió en Mónaco y Spa-Francorchamps durante la primera mitad del campeonato. Debido a esto, la FIA había planteado la posibilidad de hacer algunos cambios con el fin de avivar la competencia, como el doble ingreso a boxes que se realizó en el GP de Bélgica, algo que no se podrá replicar este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos.

No obstante, la F1 quiere que la estrategia tenga cierto protagonismo en la visita al Circuito de Zandvoort, motivo por el que se ha modificado la velocidad máxima a la que se puede circular por el pitlane. Este lunes, Pirelli dio a conocer que la decimoquinta fecha de la temporada verá aumentada la velocidad límite de 60 km/h a 80 km/h con el objetivo de incentivar las estrategias a dos detenciones, aunque es poco posible que esto suceda.

Y es que en las últimas fechas, los equipos de la máxima categoría han optado, en su mayoría, por ir a una sola parada en cada fin de semana, algo que se ha visto especialmente con McLaren, cuya gestión de neumáticos es la más efectiva de la grilla. No obstante, la FIA responderá a esto con el uso de la gama más blanda de los compuestos de Pirelli, de manera que la degradación obligaría a las dos paradas.

A pesar de esto, es sabido que hay equipos que se la jugarán a ir a una única detención, como hizo Norris en el GP de Hungría para quedarse con su quinta victoria de la temporada y ponerse a nueve puntos de la cima. Además, la dificultad para concretar rebases en Zandvoort hace más complicado que los equipos quieran apostar a dos paradas, motivo por el que la gestión será la vía más segura de ver este fin de semana.

Norris fue el último en ganar el GP de Países Bajos.

¿A qué hora se corre el GP de Países Bajos?

Luego de casi un mes de espera, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, que se realizará en el Circuito de Zandvoort. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimoquinta fecha del campeonato: