El sorprendente cumplido de Toto Wolff para Max Verstappen tras su victoria en Monza: "Ridículo"

Verstappen sumó su tercera victoria de la temporada.

Luego de cinco fechas al hilo con victorias de McLaren, Max Verstappen le devolvió la gloria a Red Bull este domingo en el Gran Premio de Italia, donde tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada para imponerse a los coches papayas. De hecho, el vigente monarca de la Fórmula 1 cruzó la línea de meta con diferencia de +19.207s sobre Lando Norris, mientras que Oscar Piastri completó el podio con +21.351s.

Desde la largada, el piloto neerlandés se mostró firme para defender el liderato y, aunque le cedió el lugar a Norris para evitar una posible sanción, volvió al primer lugar al cabo de cuatro vueltas. A eso se sumó una exquisita gestión del neumático medio, que llegó a durar 38 vueltas sobre el RB21 y un neumático duro con el que no tardó en recortar la diferencia con los McLaren antes de que estos cumplan con su parada de boxes.

En definitiva, el tetracampeón del mundo dio cátedra en el Autodromo Nazionale di Monza, algo que fue advertido por Toto Wolff, quien destacó el buen nivel del piloto de Red Bull en el mítico circuito italiano. “Hoy un piloto ha dejado en ridículo al resto. Realmente necesitan preguntarse qué está haciendo diferente”, lanzó el director de Mercedes en diálogo con Servus TV una vez finalizado el GP de Italia.

A diferencia de lo acontecido con la escudería austriaca, al equipo de Wolff no le fue tan bien, con un quinto lugar para George Russell y un noveno para Andrea Kimi Antonelli, sin mencionar que las “Flechas Plateadas” se vieron superadas por Ferrari. De ahí que el empresario haya reconocido que los resultados “no son satisfactorios” y que el coche no cuenta con posibilidades de sumar podios con la actual configuración.

El notable inicio de la nueva era de Red Bull

Tras el GP de Gran Bretaña, Red Bull tomó la decisión de desplazar a Christian Horner para subir a Laurent Mekies como nuevo director de equipo, cargo que ocupó de manera inmediata en Spa-Fracorchamps. En esa ocasión, Max Verstappen ganó la sprint y ahora, cuatro fechas más tarde, el equipo alcanzó su primer Gran Premio desde que el francés se encuentra al mando de la escudería.

El neerlandés está tercero con 230 puntos.

Al término del GP de Italia, el ingeniero elogió la actuación del neerlandés y reconoció que fue una sorpresa ver la ventaja que le sacaron a McLaren. “No entramos a la carrera pensando que tendríamos ventaja de ritmo, pensábamos que tendríamos que defender. Después de eso, Max ha desarrollado el ritmo con los neumáticos nuevos y según se iban desgastando también ha sido una clase magistral”, afirmó Mekies.