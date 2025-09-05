Verstappen no está contento con el rendimiento de Red Bull.

Desde el inicio de la temporada, se ha visto que Red Bull ha tenido problemas para mantener el buen nivel que había traído en los últimos años y que ya había comenzado a decaer a mediados de 2024. El ascenso de McLaren, que dio un salto de categoría para este 2025, puso en jaque las posibilidades de Max Verstappen de levantar su quinto título al hilo en la Fórmula 1 y alcanzar el récord que obtuvo Michael Schumacher con Ferrari durante la era dorada del 2000-2004.

Una muestra del declive de la escudería austriaca es lo sucedido el pasado domingo en el GP de Países Bajos, donde el piloto neerlandés terminó segundo detrás de Oscar Piastri, que le sacó una diferencia de +1.271s con su MCL39. Ahora bien, el hecho de que Verstappen haya terminado segundo se debe al abandono de Lando Norris por una falla en su monoplaza, pero más alarmante aún fue el podio de Isack Hadjar en el tercer lugar.

No se trata de una cuestión del talento del piloto francés, sino de la paridad que se vio en el Circuito de Zandvoort entre el RB21 y el VCARB02 de Racing Bulls, la filial de Red Bull con sede en Faenza. Y es que Hadjar no solo largó cuarto tras una impresionante clasificación, sino que también defendió la posición frente a los ataques de Mercedes y Ferrari, sin mencionar que se mantuvo en los tres segundos, una situación que preocupa al tetracampeón del mundo.

Tanto es así que Verstappen mencionó que el rendimiento quedó por debajo de sus expectativas a pesar de haber alcanzado un nuevo podio frente a su gente. “Por supuesto, estoy contento de estar en el podio, pero en términos de velocidad no fue bueno. Creo que fue puramente por la clasificación, que estaba tercero en la carrera, porque en términos de ritmo realmente no estaba allí”, afirmó durante una reciente entrevista con Viaplay.

Si bien Max reconoció la superioridad de McLaren hace ya varias fechas, el hecho de que ahora hayan sido alcanzados en rendimiento por Racing Bulls no es algo que le haga gracia al campeón. “Durante toda la carrera básicamente estuvimos luchando con nuestro equipo hermano, únicamente por ritmo puro. Eso no debería estar ocurriendo. Simplemente no es bueno. Pero, de alguna forma, sabemos que esos problemas están ahí en nuestro coche”, agregó Verstappen.

En una carrera, Hadjar sumó más puntos que Tsunoda en todo el año.

Hadjar se postula para Red Bull en 2026

Tras haber conseguido su primer podio en la Fórmula 1, el nombre de Isack Hadjar resonó para ser el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull, algo con lo que el francés está de acuerdo, aunque tiene claro que el momento ideal será el 2026. “No veo el sentido de hacerlo ahora, Pero el 26 es una cuestión diferente porque es un nuevo comienzo para el equipo. No se hablará de un segundo coche. No se haría porque es un coche nuevo para todos”, afirmó el francés en la previa al Gran Premio de Italia.