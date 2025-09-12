Vowles depositó su confianza en Colapinto.

Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1 de la mano de la Academia Williams, espacio en el que conoció a James Vowles, el encargado de ascenderlo a la máxima categoría para reemplazar a Logan Sargeant de cara a las últimas nueve fechas de la temporada pasada. Ya desde su participación en la FP1 de Silverstone, el pilarense le había llamado la atención al británico, que no se arrepintió de haberle dado la oportunidad de mostrarse.

De hecho, el piloto argentino debutó en la máxima categoría en el GP de Italia 2024, momento para el que la escudería británica ya había fichado a Carlos Sainz, motivo por el que no tenía asiento para correr en esta edición del campeonato del mundo. Con el fin de que Colapinto no pierda ritmo, Vowles aceptó la oferta de Flavio Briatore, quien fichó al joven de 22 años como uno de sus pilotos de reserva en Alpine.

Ahora bien, el pilarense tuvo su debut oficial con el equipo de Enstone en el GP de Ímola tras la decisión de bajar a Jack Doohan, una medida que el mismísimo Briatore se cuestionó en la previa el GP de Países Bajos. El haber puesto en duda la decisión de haber subido a Franco no agradó al director de Williams, que remarcó el buen nivel del piloto y cómo ha funcionado bien en Grove justamente por la ausencia de la presión.

Una semana después de aquel intercambio y ya superado el GP de Italia, Vowles volvió a referirse a las críticas que recibió “Fran” desde Alpine y no dudó en atacar al equipo galo desde otros ángulos para defender al argentino. “Es una persona con tanto talento natural. Incluso cuando no tiene los sistemas adecuados y poco tiempo en el coche, rinde y lo hace con pasión argentina, eso me gusta de él”, afirmó el ingeniero en diálogo con Telemétrico.

Briatore piensa en Colapinto para 2026

A pesar de sus declaraciones en la previa de Zandvoort, Flavio Briatore ha cambiado el discurso luego de que Franco Colapinto haya superado a Pierre Gasly tanto en Países Bajos como en Italia, aunque no llegó a la zona de puntos en ninguna de las carreras. Tal es así que el italiano elogió el rendimiento del argentino y remarcó que ha mejorado, por lo que comienza a pensar en él como una opción para la siguiente temporada.

Briatore debe decidir el futuro de Colapinto.

“El equipo necesita estabilidad y mantener a los mismos dos pilotos es parte de la estabilidad. Aún no lo hemos decidido, pero la estabilidad significa que mantenemos ambos”, afirmó el asesor de Alpine en la Asociación Francesa de Prensa. Además, Briatore recalcó que el plazo límite para anunciar la dupla del 2026 será dentro de cuatro o cinco carreras, por lo que se espera un anuncio oficial para noviembre.