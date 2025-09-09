Colapinto mejoró su nivel en las últimas carreras.

Antes de que comience la clasificación en el Autodromo Nazionale di Monza, Alpine dio a conocer la renovación de Pierre Gasly, quien seguirá en el equipo de Enstone con un contrato de largo plazo hasta 2028. La extensión del vínculo con el francés hizo inevitable que surjan preguntas sobre la posible continuidad de Franco Colapinto, quien sigue sin sumar puntos en la Fórmula 1 este año, pero mostró una notable mejoría en las últimas fechas.

En este contexto, Flavio Briatore fue consultado sobre las posibilidades de mantener al piloto argentino de cara a la siguiente temporada, en especial después de haber quedado al borde de los puntos en Zandvoort la semana pasada. “Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, fue mucho más consistente. Quizás sea Franco, vamos a ver”, fue la respuesta del asesor de Alpine.

Ahora, tras el GP de Italia, donde la escudería francesa no tuvo ritmo en todo el fin de semana y el pilarense finalizó decimoséptimo detrás de su compañero por una orden de equipo, fue María Catarineu la que habló del futuro del joven de 22 años. Durante una entrevista con la señal radial Cadena 3, la representante de Colapinto lanzó una sugestiva frase con respecto las chances de que Franco corra en la F1 2026.

“Veremos lo que pasa, estamos haciendo nuestra parte, trabajando, pero ojalá que todo salga bien. Yo soy siempre optimista”, comenzó la manager. El hecho de que haya optimismo por el lado de Catarineu marca que las cosas están encaminadas de algún modo, sobre todo ahora que Franco comenzó a superar a Gasly en ritmo de carrera y que mantuvo el coche en una pieza y sin errores a la hora de conducir.

Por eso, cuando a Catarineu le preguntaron por una nota del uno al diez para ponerle a su piloto, decidió esquivar la pregunta, pero se atrevió a responder con un número incluso más alto. “Voy a dejar los números, que no sé si se me dieron bien. El 43”, fue la respuesta que lanzó en referencia al número que usa el argentino en la máxima categoría.

Gasly tiene contrato por tres años más en Alpine.

¿Qué dijo Colapinto tras el GP de Italia?

Este domingo, Franco Colapinto tuvo una aceptable actuación en el lineal GP de Italia, donde finalizó en el decimoséptimo lugar lejos de la zona de puntos. De ahí que el argentino haya estado disgustado con el rendimiento del A525 en Monza, tal como lo exhibió al término de la carrera: “Muy larga, muy dura para nosotros, no teníamos ritmo. Muy solo toda la carrera y sin ritmo; fue bastante aburrida. Una pena, me voy con un poco de bronca. Hay que mejorar para la próxima”.