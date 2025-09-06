Fórmula 1: la noticia de último momento que festeja Franco Colapinto y todo Alpine en Monza

Fórmula 1: la noticia de último momento que festeja Colapinto y todo Alpine

Franco Colapinto correrá este domingo 7 de septiembre en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza y tanto él como si equipo recibieron una gran noticia. Después de un viernes positivo para el argentino y un sábado en el que quedó afuera en la primera Qualy, ahora afrontará la competencia buscando sumar sus primeros puntos en la temporada en el circuito. Claro que, lo hará más adelante de lo que clasificó y estará un poco más cerca del concretar dicho objetivo.

Por supuesto no la tendrá fácil más allá de que es un trazado que ya conoce por su participación con Williams Racing en 2024, pero sí se ilusiona con la posibilidad de quedar entre los 10 primeros. Hasta hace pocas horas quedó confirmado que largaría en el puesto 18 pero una cuestión de último momento hizo que aparezca como 17 en la grilla de partida. Si bien estará lejos en el inicio, por los buenos rendimientos del pilarense en las últimas carreras se espera que finalmente se anote en la lista de corredores con unidades en el campeonato.

Colapinto larga 17° en el Gran Premio de Italia: qué pasó con el piloto argentino

El francés Isack Hadjar, quien ocupaba el puesto 16 para largar en Monza cambiará la unidad de potencia de su monoplaza, razón por lo que fue penalizado y estará al fondo de la grilla además de iniciar desde la línea de boxes. Esto favoreció a Colapinto y también a su compañero Pierre Gasly, quien clasificó penúltimo, por lo que estará en el ocupará el lugar 18° en el comienzo del Gran Premio de Italia.

Cabe destacar que será la segunda vez del argentino en el mencionado GP europeo, ya que en 2024 de la mano de Williams Racing quedó 12° en lo que fue su auspicioso debut en la máxima categoría del automovilismo. En 2025, con otro auto que le trajo varios problemas a lo largo de la temporada, tendrá la difícil tarea de superar dicha marca si quiere sumar sus primeros puntos. Este domingo en Monza, además tratará de seguir demostrando que está a la altura para correr en la F1 más allá de lo sucedido en circuitos anteriores.

Franco Colapinto largará un puesto más adelante de lo logrado en la clasificación

Grilla de largada completa en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull Racing). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). George Russell (Mercedes). Kimi Antonelli (Mercedes). Gabriel Bortoleto (Sauber). Fernando Alonso (Aston Martin). Yuki Tsunoda (Red Bull Racing). Lewis Hamilton (Ferrari). Oliver Bearman (Haas). Nico Hulkenberg (Sauber). Carlos Sainz Jr.(Williams Racing). Alexander Albon (Williams Racing). Esteban Ocon (Haas). Lance Stroll (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine). Pierre Gasly (Alpine). Liam Lawson (Racing Bulls). Isack Hadjar (Racing Bulls).

¿A qué hora corre Franco Colapinto la próxima carrera de la Fórmula 1?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Italia, que se realizará en el Autodromo Nazionale di Monza. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimosexta fecha del campeonato: