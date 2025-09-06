Colapinto sueña con el 2026 en Fórmula 1: Flavio Briatore dio detalles de cuándo tomarán la decisión sobre el futuro del argentino.

En medio de una temporada que el equipo no estuvo a la altura de Franco Colapinto, en Alpine comienzan a definirse situaciones relevantes como su continuidad en Fórmula 1. En ese sentido, el jefe de la escudería, Flavio Briatore, rompió el silencio y dio detalles del futuro del argentino en La Máxima.

Este sábado, mientras se disputa el Gran Premio de Italia, Alpine informó de manera oficial la renovación del contrato de Pierre Gasly hasta 2028 como el piloto principal, pero la duda surgió con respecto a quién será el restante corredor para la temporada siguiente y allí apareció el experimentado italiano para dar respuestas.

Horas antes del comienzo de la clasificación de Monza, Briatore expresó que aún no tienen decidido quién será el segundo piloto, pero le dio un guiño a Colapinto. "Aún no lo sé, pero hasta el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, comenzó diciendo, luego de las polémicas declaraciones que hizo el pasado fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, en donde criticó haber elegido al argentino.

“Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente. Quizá sea Franco, vamos a ver”, continuó el empresario, de 75 años, que parece haber cambiado de opinión con respecto a las palabras que expresó en Zandvoort.

Luego, el ex-Director de Renault reveló que tienen "otras cuatro o cinco carreras para juzgar" y adelantó cuándo él y sus asesores tomarán la determinación sobre la elección del segundo piloto para la temporada 2026 de F1: "En noviembre tenemos que tomar una decisión”.

Cómo es el contrato de Franco Colapinto con Alpine

Después de un auspicioso debut con Williams, Colapinto firmó un contrato multianual con Alpine que se va resolviendo “carrera a carrera” en lo que resta del año. Cabe recordar que la escudería francesa le pagó una cláusula de salida de 20 millones de dólares a la británica, pero su futuro aún no está decidido.

¿Cuándo es la carrera del Gran Premio de Italia?

La carrera de Monza se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de Argentina. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo a través de Disney+ Premium, la plataforma que tiene los derechos exclusivos de transmisión de la Fórmula 1 en el país. El trazado italiano será el escenario de la fecha 15 del calendario mundial.

El GP de Monza de la F1 significa mucho más que un simple circuito para Colapinto. Fue en este mismo escenario donde el argentino hizo su debut oficial en la Fórmula 1 en septiembre de 2024, cuando Williams decidió darle la oportunidad de reemplazar a Logan Sargeant. En aquella ocasión histórica, Franco terminó en el duodécimo lugar y se convirtió en el primer piloto argentino en correr en la máxima categoría en más de dos décadas.

En este 2025, en Italia habrá un hecho especial: se cumplirán 75 años desde el primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado en sus instalaciones. El trazado italiano es uno de los más rápidos del calendario, con 11 curvas y dos zonas de DRS que favorecen los adelantamientos. Colapinto deberá aprovechar estas características para lograr un buen resultado con un Alpine que ha mostrado mejoras en las últimas fechas.

Para el oriundo de Pilar, el objetivo en esta fecha será sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 y confirmar la tendencia ascendente que viene mostrando. Colapinto llegó a Alpine como piloto de reserva en enero y fue promovido a titular tras seis carreras, reemplazando a Jack Doohan por su mejor rendimiento. Su compañero de equipo será Pierre Gasly, quien suma siete puntos en el campeonato de constructores gracias a sus actuaciones en Baréin y Miami.

Cronograma del Gran Premio de Monza 2025

Sábado 6 de septiembre

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30.

Clasificación: 11 a 12.

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 10.

Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.