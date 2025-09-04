Gasly filtró su charla con Colapinto tras la polémica de F1 en Países Bajos: "Está claro"

Gasly dio detalles de la charla con Colapinto sobre la polémica de Países Bajos en Alpine, que le prohibió al argentino sumar puntos en F1.

Lo que ocurrió en Alpine, durante el Gran Premio de Países Bajos 2025 del pasado fin de semana de Fórmula 1, no pasó desapercibido. Después de la polémica estrategia de la escudería francesa que perjudicó a Franco Colapinto para pasar a su compañero y sumar sus primeros puntos, Pierre Gasly rompió el silencio y filtró la charla que tuvo con el argentino, en la que ambos sentaron su postura sobre lo sucedido en Zandvoort.

En una entrevista con el medio Motorsports, Gasly dio detalles del díalogo que mantuvo con Colapinto, luego de que Franco manifestara su enojo públicamente por lo que demoró el francés en dejarlo pasar y que lo llevó a finalizar 11°. “Sí, lo hablamos personalmente y creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera (sobre intercambio de posiciones). De cara al futuro tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”, comenzó diciendo.

Cabe recordar que, a falta de 10 vueltas para terminar la carrera, el corredor francés tenía neumáticos duros que empezaron a perjudicar su rendimiento de forma notable. El pilarense, que venía por detrás con ruedas blandas recién cambiadas en boxes y peleando con Esteban Ocon, se encontró con una dura posición de Gasly, luego que el de Haas lo apsara sin mayores problemas. Dicha resistencia de su compañero hizo que el argentino perdiera alrededor de 2 segundos en la persecución a Ocon y en la lucha por el 10° puesto y, si bien llegó la órden del equipo, cuando Colapinto sobrepasó al francés, ya era demasiado tarde.

Sobre aquella disputa en la parte final del GP de Países Bajos, Gasly no dudó en reconocer que debió haberle dado antes el lugar a su compañero. "Sí, si las instrucciones hubieran sido diferentes, sí. Pero creo que son cosas que se discuten antes de la carrera. Y, como dije, se respetó. En ambas ocasiones creo que tuvimos dos intercambios, y en ambos casos se hizo tal como se había acordado previamente”, expresó el corredor, de 29 años.

Por otro lado, en la previa al GP de Italia, Gasly dio signos de alarma en cuanto al rendimiento del monoplaza en diálogo con el sitio oficial de F1. "Podría verse afectado por el estilo de pista en Monza: “Este fin de semana será difícil. Nos espera una tarea difícil y un gran reto. Sabemos que, sobre el papel, este circuito no se adapta muy bien a nuestro paquete, pero nos tomamos cada carrera por separado y mantenemos el mismo enfoque: dar lo mejor de nosotros mismos”, manifestó.

Aunque en Alpine sabía que esta temporada sería de transición, los resultados están siendo peores que los esperados y Gasly apoyó la decisión de Flavio Briatore de comenzar a pensar en el 2026. "Sé que dentro de cuatro meses las cosas serán diferentes. Cuando estoy dentro, intento obtener el mejor resultado final. Pero a largo plazo, es cierto que no voy a decir que disfruto tanto luchando por el puesto 17 como cuando lo hago por estar entre los cinco primeros. Sé en qué estoy trabajando, conozco el proyecto. Hoy en día, es más bien un bajón, pero estoy seguro de que se convertirá en algo mucho más positivo la próxima temporada”, comentó.

Para finalizar, el campeón de la Eurocopa Fórmula Renault 2.0 lanzó: "No digo que vayamos a tener el mejor coche para el año que viene. Pero sé que se están haciendo muchos progresos y, una vez más, partiendo de la base de que, por ahora, el motor Mercedes parece ser el mejor y que, en términos de chasis, sabemos lo que hay que mejorar, creo que deberíamos estar en una situación mucho mejor que la actual”.

Cuándo corre Colapinto el GP de Italia de la F1

A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimosexta fecha del campeonato:

FP1: viernes – 8:30 horas.

FP2: viernes – 12:00.

FP3: sábado – 7:30.

Clasificación: sábado – 11:00.

Carrera: domingo – 10:00.

La transmisión del Gran Premio de Italia en Monza estará disponible a través de Disney+ Premium en Argentina y Fox Sports. Todos los horarios corresponden a la República Argentina.