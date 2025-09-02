Colapinto tiene la esperanza de sumar en Monza.

Tras el GP de Países Bajos, Franco Colapinto se encuentra en la antesala del aniversario de uno de los momentos más importantes de su carrera, puesto que este fin de semana se disputará el Gran Premio de Italia. En la temporada pasada, el Autodromo Internazionale di Monza fue el escenario de su debut en la Fórmula 1 luego de que Williams decida desplazar a Logan Sargeant para darle la oportunidad de disputar las últimas nueve fechas del calendario.

En aquella oportunidad, el GP de Italia comenzó el 30 de agosto con las primeras prácticas libres, por lo que el aniversario del debut del piloto argentino en la máxima categoría se dio en plena disputa del GP de Países Bajos. De ahí que Franco haya sido uno de los protagonistas en las entrevistas del Circuito de Zandvoort, donde se reencontró con Christine Giampaoli Zonca, mejor conocida como Christine GZ.

La periodista había sido noticia el año pasado por los piropos que había recibido por parte del pilarense, con quien tuvo su primer encuentro en el mítico trazado italiano cuando Franco remarcó que tenía muchas ganas de conocerla. “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”, había lanzado en aquella ocasión.

Desde entonces, ambos se encontraron varias veces por el paddock, con frases pícaras de Colapinto hacia la presentadora, que este domingo aprovechó para recordarle el aniversario de su debut en la F1. Durante las notas postcarrera en la zona mixta, Christine GZ le preguntó si le gustaba el circuito de Monza, en relación a la próxima fecha, a lo que “Fran” contestó: “Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”.

La respuesta del argentino hizo reír a la periodista, que nuevamente cayó ante el encanto del ahora piloto de Alpine, que mostró su mejor faceta a pesar del enojo que tenía con los manejos que tuvo el equipo en las vueltas finales del GP de Países Bajos. Y es que Colapinto terminó decimoprimero en Zandvoort como consecuencia de no haber superado rápidamente a Pierre Gasly para alcanzar a Esteban Ocon, que se quedó con el décimo lugar con el Haas.

La periodista también es piloto y compitió en rally.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Italia, que se realizará en el Autodromo Nazionale di Monza. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimosexta fecha del campeonato: