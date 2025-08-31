La bronca de Colapinto por radio con Alpine, por tener que dejar pasar a Gasly: "Dios mío"

El audio picante de Colapinto a Alpine por tener que dejar pasar a Gasly.

Franco Colapinto le demostró su fastidio al equipo Alpine a través del audio de la radio, en pleno Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años se presentó en el circuito de Zandvoort para una nueva prueba de la máxima categoría del automovilismo mundial y, cuando estaba por delante de su compañero Pierre Gasly, debió dejarlo pasar por la orden que le dio la escudería francesa en el desarrollo de la competencia.

A pesar de que el ex Williams venía bastante alejado del galo dentro de la pista, la indicación desde la escuadra que comanda el italiano Flavio Briatore fue contundente. Y el joven pilarense estalló: "Está un segundo atrás, ¿qué querés decir? Un segundo... Dios mío, chicos".

El audio por radio de Colapinto cuando terminó el GP de Países Bajos

El fastidio de Colapinto por no haber podido sumar puntos: "Nos faltó hacer un buen trabajo de equipo"

Consultado al respecto de lo poco que le faltó para al menos acabar décimo, "Fran" disparó munición gruesa contra Alpine: “Fue una carrera larga, complicada, aprovechamos bien las oportunidades Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera”. Y remató: “Era muy facil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho... Fue un buen fin de semana, estoy más consistente y más cómodo con el auto, con eso sí estoy contento”.

Colapinto acabó 11° en Países Bajos en la Fórmula 1: el resumen de su carrera

El argentino tuvo una correcta largada con el Alpine y se adelantó dos posiciones hasta el 14° lugar aunque, al igual que el resto de los corredores que partió con los neumáticos blandos, estaba pendiente de la anunciada lluvia en el trazado de Zandvoort. Con un funcionamiento aceptable, sin fisuras dentro de la pista y esta vez con la primera parada positiva en los boxes, parecía que iba a ser una de las mejores finales de "Fran" a bordo del monoplaza de la escudería francesa.

Sin embargo, cuando la prueba se acercaba al cierre, un nuevo ingreso del Auto de Seguridad finalmente perjudicó al pilarense. Es que la escuadra liderada por Flavio Briatore decidió que Colapinto parara por segunda vez en los boxes pero no así Gasly, por lo que al ex Williams lo superaron otros dos coches en esa detención. No obstante, la fortuna esta vez le hizo un guiño al deportista albiceleste: el inesperado abandono de Lando Norris con el McLaren sobre el final generó que Franco pudiera parar por tercera vez en los pits para pasar a tener gomas blandas e ir con todo en los últimos giros para intentar recuperar posiciones. Y así lo hizo: pasó de 14° a 11°, aunque por apenas cuatro décimas no le alcanzó para sumar puntos.

Así terminó el GP de Países Bajos 2025 de la F1

Oscar Piastri (McLaren). Max Verstappen (Red Bull). Isack Hadjar (Racing Bulls). George Russell (Mercedes). Alexander Albon (Williams). Oliver Bearman (Haas). Lance Stroll (Aston Martin). Fernando Alonso (Aston Martin). Yuki Tsunoda (Red Bull). Esteban Ocon (Haas). Franco Colapinto (Alpine). Liam Lawson (Racing Bulls). Carlos Sainz Jr. (Williams). Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). Kimi Antonelli (Mercedes). Pierre Gasly (Alpine).

*Abandonaron Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren).

¿Cuándo vuelve a correr la F1, con Colapinto?

La siguiente presentación será el Gran Premio de Italia en Monza, el domingo 7 de septiembre del 2025 desde las 10 horas de Argentina.

¿Cómo salió Colapinto en todas sus carreras con Alpine?