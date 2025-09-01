Colapinto terminó decimoprimero en Zandvoort.

La cita en el Circuito de Zandvoort no comenzó de la mejor manera para Franco Colapinto, que fue objetivo de unas desafortunadas frases de Flavio Briatore el viernes, cuando señaló que quizá cometieron un error en subirlo a la Fórmula 1. El italiano había brindado una nota en el paddock y advirtió que esperaban otros resultados del pilarense, algo que generó un clima de malestar de cara al GP de Países Bajos.

Ante las críticas del asesor de Alpine, el piloto argentino respondió en la pista con un noveno lugar en la FP2, una buena clasificación en la que quedó decimosexto al ser perjudicado por el tráfico en la Q1 y una brillante carrera el domingo. De hecho, Franco estuvo cerca de la zona de puntos, ya que terminó en el decimoprimer lugar y pudo haber subido al décimo de no ser por la actitud de Pierre Gasly y la ausencia de una sanción a Yuki Tsunoda por un incidente que había quedado bajo investigación.

Incluso el mismísimo Briatore señaló el buen fin de semana que tuvo Colapinto, aunque eso no bastó para que su representante se haga escuchar en las redes sociales al postear un mensaje para su piloto. A través de su cuenta de X, Jamie Campbell-Walter celebró la carrera del pilarense en la decimoquinta fecha del campeonato y señaló que se merecía haber llegado a la zona de puntos por todo el trabajo realizado en Zandvoort.

“¡Qué carrera! Bien hecho, condujiste bien todo el fin de semana. Cómo te manejaste después merece un gran aplauso. Nunca es tan fácil, con alta adrenalina, tener un micrófono empujado delante de ti y contestar perfectamente. Nos estamos acercando, te merecías un punto hoy”, comenzó el británico, en referencia a la altura que tuvo Franco para responder con altura en la zona mixta a pesar de su enojo por la falta de trabajo en equipo que le impidió terminar décimo.

Fue justo después cuando Campbell-Walter apuntó contra los dichos de Briatore, aunque de manera encubierta, al animar a “Fran” a continuar por la misma vía. “Mantené la cabeza alta porque no importa lo que digan los demás, estás entregando. Nueve carreras y estamos igualando a Pierre; rompiendo los talones y al mismo tiempo trabajando juntos muy bien para empujar al equipo hacia adelante”, cerró el manager de Colapinto.

El argentino tuvo su mejor fin de semana en la temporada.

El cumplido de Briatore para Colapinto

Al término de la carrera y luego de sus polémicos dichos, Flavio Briatore se enfrentó a los micrófonos en la zona mixta y resaltó que se perdieron una oportunidad de sumar puntos, aunque no señaló los errores del equipo y la actitud de Pierre Gasly. Lo que sí reconoció fue el buen rendimiento que tuvo el argentino: “Con Franco, hizo una muy buena carrera, probablemente la más fuerte de esta temporada hasta ahora”.