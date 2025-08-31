Notable carrera de Colapinto: terminó 11° con Alpine y estuvo al borde de los puntos en F1

Colapinto en el GP de Países Bajos: a qué hora corre y en qué posición comenzará la carrera

Franco Colapinto tuvo una nueva oportunidad este domingo 31 de agosto en el circuito de Zandvoort. El piloto argentino de 22 años buscó sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine en el Gran Premio de Países Bajos 2025. La carrera marcó la fecha 15° del campeonato mundial y fue la novena presentación del pilarense como el segundo corredor titular, detrás del líder Pierre Gasly. "Fran" hizo un trabajo notable y acabó 11°, apenas a un puesto y a cuatro décimas de poder acumular unidades en esta competencia. La victoria fue para el australiano Oscar Piastri con el McLaren.

Después de un viernes de entrenamientos que fue muy positivo para el ex Williams, que llegó a terminar noveno, en la clasificación no fue todo como se esperaba y el bonaerense culminó 16°. Por lo tanto, largó en esa posición, dos puestos por detrás de Gasly, que tampoco tuvo una buena qualy en el autódromo neerlandés. Y pudo ir avanzando con un manejo brillante, que lo llevó a culminar en una inesperada 11° colocación.

Colapinto terminó 11° en el GP de Países Bajos 2025 en la Fórmula 1

El argentino tuvo una correcta largada con el Alpine y se adelantó dos posiciones hasta el 14° lugar aunque, al igual que el resto de los corredores que partió con los neumáticos blandos, estaba pendiente de la anunciada lluvia en el trazado de Zandvoort. Con un funcionamiento aceptable, sin fisuras dentro de la pista y esta vez con la primera parada positiva en los boxes, parecía que iba a ser una de las mejores finales de "Fran" a bordo del monoplaza de la escudería francesa.

Sin embargo, cuando la prueba se acercaba al cierre, un nuevo ingreso del Auto de Seguridad finalmente perjudicó al pilarense. Es que la escuadra liderada por Flavio Briatore decidió que Colapinto parara por segunda vez en los boxes pero no así Gasly, por lo que al ex Williams lo superaron otros dos coches en esa detención. No obstante, la fortuna esta vez le hizo un guiño al deportista albiceleste: el inesperado abandono de Lando Norris con el McLaren sobre el final generó que Franco pudiera parar por tercera vez en los pits para pasar a tener gomas blandas e ir con todo en los últimos giros para intentar recuperar posiciones. Y así lo hizo: pasó de 14° a 11°, aunque por apenas cuatro décimas no le alcanzó para sumar puntos.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la F1.

Así terminó el GP de Países Bajos 2025 de la F1

Oscar Piastri (McLaren). Max Verstappen (Red Bull). Isack Hadjar (Racing Bulls). George Russell (Mercedes). Alexander Albon (Williams). Oliver Bearman (Haas). Lance Stroll (Aston Martin). Fernando Alonso (Aston Martin). Yuki Tsunoda (Red Bull). Esteban Ocon (Haas). Franco Colapinto (Alpine). Liam Lawson (Racing Bulls). Carlos Sainz Jr. (Williams). Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). Kimi Antonelli (Mercedes). Pierre Gasly (Alpine).

*Abandonaron Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren).

¿Cuándo vuelve a correr la F1, con Colapinto?

La siguiente presentación será el Gran Premio de Italia en Monza, el domingo 7 de septiembre del 2025 desde las 10 horas de Argentina.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?