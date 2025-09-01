Alpine, otra vez en la mira: paso a paso, cómo perjudicó a Colapinto en Países Bajos

Alpine, otra vez en la mira: cómo perjudicó a Colapinto en Países Bajos.

Alpine perjudicó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos 2025, en la Fórmula 1, y quedó otra vez en el ojo de la tormenta. La escudería francesa liderada por el italiano Flavio Briatore jugó a favor del piloto principal galo, Pierre Gasly, y le salió mal. De no haber sido por su desidia, el corredor argentino de 22 años podría haber sumado puntos en el circuito de Zandvoort.

El ex Williams culminó 11° en la final y el francés fue 17°, pero la demora en algunas decisiones y la estrategia fallida en otros casos conspiró contra la posibilidad de acumular unidades para la Copa de Constructores en el trazado neerlandés. Si bien en este caso el problema principal no estuvo en las paradas en los boxes, como ocurrió anteriormente, los obstáculos para acabar entre los diez primeros llegaron nuevamente desde el interior de la escuadra rosa en los pits. De esta forma, el conjunto rosa continúa último en la tabla de posiciones por equipos en esta temporada.

Paso a paso: así perjudicó Alpine a Colapinto en Países Bajos

Tuvo que dejar pasar a Gasly

Cuando Franco estaba por delante de su compañero de equipo antes de la mitad de la carrera, debió dejarlo pasar por la orden que le dio la escudería francesa en el desarrollo de la competencia. A pesar de que el ex Williams venía bastante alejado del galo dentro de la pista, la indicación desde la escuadra que comanda Briatore fue contundente. Y el joven pilarense estalló: "Está un segundo atrás, ¿qué querés decir? Un segundo... Dios mío, chicos". Ese fue el primer obstáculo para el joven albiceleste, pero lamentablemente no fue el único.

Demora en el aviso a Gasly para que dejara pasar a Colapinto

La estrategia inicial parecía ser positiva: "Fran" se detuvo más tarde de lo habitual por primera vez en los boxes y el ritmo del monoplaza era aceptable con el transcurrir de las vueltas. Después de dos detenciones, que iban a ser las únicas, el inesperado despiste y abandono de Lando Norris con el McLaren a pocos giros del final le dio la chance al bonaerense de parar por tercera ocasión.

Es que, ante el ingreso del Auto de Seguridad y con unos 25 segundos de ventaja ante el rival que venía detrás, el ex Williams aprovechó para cambiar los neumáticos, colocar los blandos e ir con todo en las últimas vueltas para recuperar posiciones. Aunque en principio lo consiguió, ya que pasó del 14° al 11° puesto, la demora para superar a su propio compañero Gasly, que venía con gomas ya demasiado desgastadas y no tenía chances de alcanzar el top 10, conspiró contra la chance de Colapinto de sumar puntos.

Insólitamente, fue el propio piloto argentino quien debió exigirle al equipo -a través de la radio- que le avisara al francés que lo dejara pasar para seguir hacia adelante en busca de la décima posición. Si las órdenes hubiesen sido en tiempo y forma, y no con la tardanza excesiva que si no fuera por "Colapa" hubiera sido peor aún, el pilarense podría haber obtenido una unidad.

Hasta que no le dieron la orden expresa, Colapinto no pudo superar a Gasly antes, lo que le hubiera allanado el camino para ir con todo por la décima colocación. También hubo cierto egoísmo por parte del francés, que no advirtió que su colega venía con una velocidad mucho mayor y no cedió su sitio rápidamente para intentar lograr una unidad para la Copa de Constructores. "¡Díganle a Pierre que me deje pasar!", pidió desesperadamente Colapinto mediante el audio de la radio. "Ok, amigo, cambio de posiciones", le respondieron tardíamente desde los pits. "¡Vamos, chicos! Gracias, gracias", culminó muy molesto el argentino.

El fastidio de Colapinto por no haber podido sumar puntos: "Nos faltó hacer un buen trabajo de equipo"

Consultado al respecto de lo poco que le faltó para al menos acabar décimo, "Fran" disparó munición gruesa contra Alpine: “Fue una carrera larga, complicada, aprovechamos bien las oportunidades Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera”. Y remató: “Era muy facil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho... Fue un buen fin de semana, estoy más consistente y más cómodo con el auto, con eso sí estoy contento”.

¿Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1?

La siguiente presentación será el Gran Premio de Italia en Monza, el domingo 7 de septiembre del 2025 desde las 10 horas de Argentina.