Flavio Briatore se dio vuelta y le tiró flores a Franco Colapinto tras el GP de Países Bajos

Briatore criticó el rendimiento de Colapinto antes de la carrera.

Durante el primer día de prácticas libres en el Circuito de Zandvoort, Flavio Briatore lanzó un áspero mensaje contra Franco Colapinto por su rendimiento en la Fórmula 1, señalando que quizá no fue el momento ideal para darle el segundo A525 de Alpine. Las palabras del italiano no cayeron bien en el paddock e incluso hubo repercusiones desde Williams, donde señalaron que en Enstone pusieron demasiada presión sobre los hombros del pilarense.

Horas más tarde, el piloto argentino sorprendió al quedar noveno en la FP2 y este sábado quedó decimosexto en la clasificación, donde se vio perjudicado por el tráfico en el cierre de la Q1. A Pierre Gasly no le fue mucho mejor, ya que este domingo partió del decimocuarto lugar y no mostró un buen ritmo, tanto que incluso debió dejar pasar a Colapinto en el primer tramo del Gran Premio de Países Bajos.

Ahora bien, hacia el final de la carrera en Zandvoort, el francés fue superado por Esteban Ocon y se negó a dejar pasar al pilarense, que perdió dos segundos valiosos hasta que el equipo dio la orden de cambiar posiciones. Como consecuencia, Franco terminó en el decimoprimer lugar en una carrera en la que tenía chances de sumar, sobre todo porque estaba pisándole los talones a Ocon antes de que este rebase a Gasly.

De ahí que Briatore haya celebrado la actuación de “Fran” en declaraciones con la prensa una vez culminada la carrera. “Con Franco, hizo una muy buena carrera, probablemente la más fuerte de esta temporada hasta ahora”, afirmó el asesor de Alpine, que admitió que “parece una oportunidad perdida de sumar puntos como equipo por distintas razones”. Pero eso no fue todo, ya que el italiano también habló del rendimiento que tuvo el piloto galo.

“Con Pierre, con las herramientas que tenía, fue un desafío para él contener a los coches con neumáticos más frescos”, comenzó antes de referirse al funcionamiento que tuvo la dupla. “Ambos pilotos apretaron fuerte, lo dieron todo y trabajaron en equipo, intercambiando posiciones en la curva 1 cuando se les pidió para ir a la caza de los coches de delante. Seguiremos intentándolo en cada carrera para maximizar nuestro resultado final con el paquete que tenemos”, cerró Briatore.

Sin sanción para Tsunoda, Colapinto se queda sin puntos

A pesar de haber terminado en el decimoprimer lugar, había expectativa por la posibilidad de que Franco Colapinto suba al décimo puesto debido a la investigación que había quedado pendiente sobre un incidente entre Yuki Tsunoda y Pierre Gasly. Sin embargo, la FIA no emitió ningún comunicado con respecto a la posible sanción al japonés por empujar al francés fuera de los límites de pista y publicó los resultados definitivos, que no sufrieron cambios.