Colapinto no estará en la primera sesión de Monza.

Tras la notable carrera que tuvo en el GP de Países Bajos, Franco Colapinto se prepara para otro fin de semana de carrera en la Fórmula 1, que esta vez visitará el Autodromo Internazionale di Monza. Allí, este viernes comenzarán las prácticas libres del Gran Premio de Italia, el mismo escenario en el que el pilarense tuvo su debut en la máxima categoría hace un año y que también es uno de los trazados que más conoce.

De hecho, el piloto argentino llegó a correr en el mítico circuito italiano en ocho ocasiones antes de su arribo a la F1, con una victoria en la sprint de Fórmula Renault y dos en las de Fórmula 3. Por tal motivo, Alpine ha decidido que este es el momento ideal para bajar a Colapinto del A525 este viernes, cuando le cederá el monoplaza a Paul Aron para que dispute la FP1, de manera tal que el equipo pueda cumplir con uno de los requisitos de la máxima categoría.

Y es que este año se dispuso que cada escudería deberá dedicar cuatro sesiones de entrenamientos a pilotos novatos, es decir, aquellos que cuenten con menos de dos participaciones en Grandes Premios. En este sentido, Alpine cubrió la primera sesión en el inicio de la temporada con Jack Doohan en Melbourne, mientras que la segunda se dio en el GP de Japón, donde Ryo Hirakawa corrió para su gente en Suzuka.

Puesto que Franco debe ceder su lugar al menos una vez para que se suba el estonio, que el escenario elegido sea Monza le viene de perlas al argentino, ya que, aunque ceda una hora de prácticas, no tiene mucho trabajo que hacer para acostumbrarse a un trazado ya conocido. De ahí que la elección del equipo de Enstone resulte favorable para Colapinto, que mantendrá todas las sesiones en lo que resta de la temporada, lo que lo ayudará con aquellos trazados que conozca menos.

Claro que a Alpine le quedará cubrir una sesión más, en la que está confirmado que participará nuevamente Aron y que la sede será el Autódromo Hermanos Rodríguez del GP de México a finales de octubre. No obstante, para dicha ocasión se espera que el que ceda su monoplaza sea Pierre Gasly, por lo que el argentino tendría las tres horas para practicar en la capital mexicana.

Aron viene de disputar prácticas con Sauber.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Italia, que se realizará en el Autodromo Nazionale di Monza. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimosexta fecha del campeonato: