Gasly terminó decimoséptimo en Zandvoort.

Franco Colapinto tuvo su mejor fin de semana con Alpine desde su regreso a la Fórmula 1 en el Circuito de Zandvoort, donde se mostró sólido en la FP2 al terminar entre los diez primeros. Lamentablemente, el tráfico le jugó una mala pasada al pilarense en la clasificación, ya que no pudo pasar de la Q1 al quedar en el decimosexto lugar, posición de la que debió partir el domingo en el GP de Países Bajos.

En carrera, el ritmo del piloto argentino fue admirable, además de que se vio beneficiado por el abandono de Lando Norris cuando solamente quedaban siete vueltas, algo que le permitió ingresar a boxes sin perder posiciones para el último tramo. Con neumáticos blandos, Colapinto llegó a posicionarse en el decimosegundo lugar detrás de Esteban Ocon, que superó a Pierre Gasly para colocarse en la zona de puntos.

Fue en ese momento cuando las chances de sumar del pilarense comenzaron a esfumarse, puesto que Gasly no le dio lugar para que lo supere y pueda continuar su persecución al Haas, que sacó una diferencia de dos segundos para asegurarse el décimo lugar. Lo que sucedió es que Alpine le dio la orden instantáneamente al francés para que deje pasar a “Fran”, pero debía esperar a la primera curva para hacerlo debido al plan del equipo.

Y es que cada escudería puede elegir una sección del trazado para hacer que los rebases entre compañeros de equipo sean efectivos, pero cuando llegó la orden los Alpine se encontraban entre las curvas 10 y 11. Puesto que Zandvoort tiene 14 curvas, Colapinto debió esperar al inicio de una nueva vuelta, la penúltima de la carrera, para superar a Gasly e intentar alcanzar a Ocon, que estaba a más de dos segundos en ese momento.

Finalmente, el argentino quedó decimoprimero a cuatro décimas del francés como consecuencia de la falta de elasticidad en los planes de Alpine. De hecho, Franco se quejó en la postcarrera por las decisiones que se tomaron desde la escudería francesa: “Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado”.

El argentino perdió una oportunidad de oro para sumar puntos.

Lluvia de críticas hacia Alpine

El fin de semana en el Circuito de Zandvoort no comenzó con el mejor clima debido a las declaraciones de Flavio Briatore sobre Franco Colapìnto, aludiendo a la posibilidad de haber cometido un error en darle el asiento. La combinación de esto con lo sucedido con Pierre Gasly generó toda una ola de críticas hacia Alpine en las redes sociales, donde los usuarios señalaron a la ineficacia del equipo que le impidió sumar puntos al argentino.