Colapinto no sumó en Zandvoort por la actitud de Gasly.

Luego de una clasificación complicada en la que quedó eliminado en la Q1 debido al tráfico, Franco Colapinto tuvo el que posiblemente sea su mejor fin de semana en la Fórmula 1 desde que llegó a Alpine. De salir del decimosexto lugar, el pilarense terminó decimoprimero, a tan solo una posición de la zona de puntos, que pudo haber alcanzado de no ser por la falta de compañerismo que tuvo Pierre Gasly en el GP de Países Bajos.

Hacia el final de la carrera, el piloto argentino marchaba decimosegundo detrás de Esteban Ocon, a quien le pisaba los talones para superarlo, pero el francés tenía DRS para defenderse debido a que estaba a menos de un segundo de Gasly. Tal es así que el piloto de Haas no tardó en superar al compañero de Colapinto para ponerse en el décimo lugar y tomar distancia con respecto a la dupla de Alpine.

Y es que Gasly no le dio lugar al pilarense para que pueda superarlo y continuar con su persecución a Ocon hasta que recibió la orden del equipo hacia la última vuelta, cuando Franco ya había perdido dos segundos con el Haas. Debido a esto, Colapinto se mostró indignado en diálogo con la prensa al mencionar que hizo falta un “mejor trabajo de equipo”, aunque su compañero tampoco se quedó callado.

Al igual que “Fran”, el piloto galo también estaba indignado, aunque en esta ocasión por la estrategia, puesto que él no ingresó a boxes para cambiar los neumáticos durante el último Safery Car producto del abandono de Lando Norris. “Sí, decidimos quedarnos afuera. Fue un poco arriesgado y desafortunadamente no funcionó”, afirmó el francés en la zona mixta al ser consultado por esa decisión de no hacer lo mismo que hicieron en el garaje de Colapinto.

Tras eso, a Gasly le preguntaron sobre las esperanzas que tiene de ver un coche mejor para la próxima carrera en Monza, que se disputará este fin de semana. Ahí, el experimentado piloto ironizó con su respuesta. “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”, contestó sin mucha simpatía.

Gasly está decimocuarto en la tabla con 20 puntos.

Alpine se sigue hundiendo en la tabla

Una vez más, Alpine fue uno de los equipos que no lograron sumar este fin de semana en el Circuito de Zandvoort, donde tampoco ingresaron en la zona de puntos Ferrari y Sauber. El problema es que Haas sí sumó tanto con Oliver Bearman como con Esteban Ocon, por lo que ahora tiene 44 puntos en la Copa de Constructores y permanece noveno, con 24 puntos de diferencia sobre el equipo francés, que parece encaminado a cerrar el año en el fondo de la tabla.