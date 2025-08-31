Fórmula 1 así quedó la lucha por la Copa de Constructores tras el Gran Premio de Países Bajos

McLaren ganó 12 de 15 fechas disputadas.

A casi un mes del triunfo de Lando Norris en Budapest, la Fórmula 1 2025 volvió este fin de semana tras el parate por el verano europeo. El escenario de la decimoquinta fecha de la temporada fue el Gran Premio de Países Bajos, donde McLaren volvió a poner a sus dos coches en la primera fila tras la clasificación, con Oscar Piastri en la pole con la difícil tarea de mantenerse delante de su compañero en la tabla de posiciones.

La largada le resultó útil al piloto australiano, que mantuvo el liderato y vio cómo el británico era superado por Max Verstappen, algo que le sirvió para tomar distancia con aire limpio. Claro que Norris no tardó demasiado en volver al segundo lugar, pero incluso tras dos reanudaciones por los abandonos de Ferrari no logró inquietar a Piastri, que se quedó con la victoria con un tiempo de 1:38:29.849.

Para colmo, Norris no pudo terminar la carrera, ya que un inconveniente del motor lo obligó a abandonar en la vuelta 65, lo que le permitió a Verstappen regresar al segundo puesto y sumar 18 puntos para Red Bull. De hecho, la escudería austriaca sumó por duplicado, ya que Yuki Tsunoda terminó noveno, aunque se encuentra sujeto a investigación por dejar sin pista a Pierre Gasly en las vueltas finales de la carrera.

No obstante, quien verdaderamente brilló en el Circuito de Zandvoort fue Isack Hadjar, quien largó del cuarto cajón y se mantuvo en dicha posición durante toda la jornada hasta que el abandono de Norris le permitió subir al tercer lugar. El francés no solo sumó su primer podio en la F1 y le dio puntos importantes a Racing Bulls, sino que también fue un sólido escudo para el tetracampeón del mundo, que no debió preocuparse por los Ferrari y los Mercedes.

Justamente, estos dos equipos no tuvieron un fin de semana positivo, especialmente la escudería italiana. Ferrari tuvo un doble abandono con los accidentes de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quien fue chocado por Andrea Kimi Antonelli en la vuelta 53. Si bien el rookie de Mercedes pudo seguir y terminó entre los diez primeros, la penalización por haber provocado el incidente lo empujó fuera de los puntos, mientras que George Russell quedó cuarto detrás del Racing Bull.

Los que sí festejaron fueron los Aston Martin, que también sumaron por duplicado con Lance Stroll y Fernando Alonso en el séptimo y octavo lugar, respectivamente, mientras que Williams sumó con Alex Albon, Haas también lo hizo con sus dos pilotos. Ahora bien, los perdedores de la jornada fueron Ferrari, Sauber y Alpine, con Franco Colapinto en el decimoprimer lugar y con chances de subir al décimo si cae una penalización a Tsunoda.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de Países Bajos

McLaren: 584 puntos. Ferrari: 260. Mercedes: 248. Red Bull: 214. Williams: 80. Aston Martin: 62. Racing Bulls: 60. Sauber: 51. Haas: 44. Alpine: 20.

Hadjar obtuvo su primer podio en la F1 en su año debut.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Italia, que se realizará en el Autodromo Nazionale di Monza. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimosexta fecha del campeonato: