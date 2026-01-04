Una buena noticia para todo el país es que el mapa de alertas por calor extremo se mantiene en verde para este domingo

Este domingo 4 de enero comenzó con un clima fresco en la Ciudad de Buenos Aires, tras la ola de calor extremo que cerró el 2025. La mínima registrada fue de 12,2 grados, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una máxima que no superará los 26 grados, marcando un alivio para quienes sufrieron las altas temperaturas de los últimos días.

Una buena noticia para todo el país es que el mapa de alertas por calor extremo se mantiene en verde para este domingo, lo que indica que no hay previsión de temperaturas que representen riesgo para la salud en ninguna provincia argentina.

Por otra parte, la costa atlántica no experimenta el mismo alivio. En Mar del Plata, por ejemplo, el domingo amaneció con lluvias y una máxima de apenas 19 grados. Sin embargo, para los días siguientes se espera una mejora climática, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 30 grados, ideales para disfrutar la playa.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores

Lunes ; se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, vientos del noreste cambiando al norte y las marcas térmicas irán de los 18 a los 28 grados.

; se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, vientos del noreste cambiando al norte y las marcas térmicas irán de los 18 a los 28 grados. Martes : se anuncia cielo nublado, vientos del noroeste rotando al oeste y los termómetros se ubicarán entre los 21 y los 30 grados, por lo que será una de las jornadas más calurosas de toda la semana .

: se anuncia cielo nublado, vientos del noroeste rotando al oeste y . Miércoles : se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 30, en otro de los días más calurosos de la semana.

: se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 21 grados y una Jueves : se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este rotando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 21 a los 26 grados.

: se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este rotando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 21 a los 26 grados. Viernes : se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste cambiando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 21 y 26 grados .

: se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste cambiando al sudoeste y los . Sábado: se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del noreste rotando al noroeste, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 26.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta por tormentas: las zonas afectadas

En cambio, el norte del país debe estar alerta. El SMN emitió una advertencia amarilla por tormentas fuertes que afecta al oeste y centro de Jujuy, centro de Salta y parte de Catamarca. Estas tormentas pueden ser localmente intensas y acompañadas de granizo, actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Además, se esperan acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superar esos valores en zonas puntuales. En las zonas más altas de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo, aumentando la complejidad del fenómeno meteorológico.