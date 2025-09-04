Colapinto se reencontró con Vowles en el paddock.

La cita en el Autodromo Nazionale di Monza marca el aniversario del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 durante la temporada pasada, cuando se convirtió en piloto titular de Williams tras la desvinculación de Logan Sargeant. En aquella oportunidad, el pilarense sorprendió al ganar seis posiciones en la carrera y haber terminado en el decimosegundo lugar, a tan solo dos posiciones de la zona de puntos.

Sin dudas, aquel fue un buen comienzo para el piloto argentino, que había contado con el apoyo de James Vowles para subir a la máxima categoría. De hecho, Franco supo responder con resultados, puesto que llegó a sumar en dos ocasiones en las nueve fechas que disputó con la escudería británica, que a principios de este año lo cedió a Alpine ante la imposibilidad de que continúe como titular en el equipo con la llegada de Carlos Sainz.

A pesar de que el pilarense ya no está en el equipo de Grove, Vowles dio varias muestras de apoyo hacia Franco, tal como sucedió hace unos días cuando remarcó la presión que pusieron en Alpine sobre sus hombros. Pero en la antesala a una nueva visita a Monza para el Gran Premio de Italia, el director de Williams recordó lo que fue la última cita en el mítico circuito italiano con la presencia del joven de 22 años en su equipo.

“Semana de carrera, otra vez. Ir a uno de los circuitos más emblemáticos del calendario en Monza es siempre algo que espero con ansias”, comenzó el ingeniero en un posteo publicado en su cuenta de Instagram. Lo llamativo de la publicación de Vowles fue la inclusión de una fotografía con el argentino de lo sucedido en la temporada pasada, algo que tampoco dejó escapar en su pluma.

“El año pasado por estas fechas le dimos la bienvenida a Franco en la Fórmula 1 por primera vez. Entregó un sólido debut, terminando P12, mientras que Alex terminó en un fuerte P9, ganando dos puntos”, agregó Vowles en referencia a los resultados obtenidos en 2024. Dichas palabras no tardaron en llegar a Colapinto, que se mostró nostálgico con su respuesta: “¡¡El tiempo vuela!! Mis mejores recuerdos”.

Vowles recordó a Colapinto con esta foto.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Italia, que se realizará en el Autodromo Nazionale di Monza. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimosexta fecha del campeonato: