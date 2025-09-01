Lawson y Sainz tuvieron un incidente en el GP de Países Bajos.

Liam Lawson ha sido uno de los pilotos más polémicos de la Fórmula 1 desde su debut en Racing Bulls en 2023, cuando suplantó a Daniel Ricciardo por unas fechas debido a una lesión de muñeca que había sufrido el australiano. Su consolidación en la máxima categoría se dio sobre el cierre de la temporada pasada, cuando ocupó el asiento del oceánico de manera definitiva tras el GP de Singapur.

En la búsqueda por impresionar a Red Bull, el piloto neozelandés atentó contra Sergio Pérez en la pista e incluso le plantó cara a Fernando Alonso, lo que le generó críticas por parte de estos experimentados de la F1. A pesar de ello, Lawson se adueñó del segundo RB21 para esta temporada tras el despido de “Checo”, pero apenas duró dos fechas como compañero de Max Verstappen cuando se dio el intercambio por Yuki Tsunoda.

Si bien su rendimiento mejoró en las últimas fechas a bordo del Racing Bulls, el oceánico todavía tiene actitudes que no terminan de cuadrar en la máxima categoría, algo que se vio este domingo en el GP de Países Bajos. Durante un duelo con Carlos Sainz, los coches se tocaron y ambos pilotos tuvieron que ir a boxes por la rotura de los neumáticos, algo por lo que el español fue sancionado con diez segundos.

Los comisarios interpretaron que el piloto de Williams no tenía ganada la posición, por lo que Lawson no tenía la obligación de dejarle el espacio, una perspectiva muy distinta a la que mantiene Sainz. Justamente sobre este incidente habló al término de la carrera en diálogo con la prensa, donde señaló que es una maniobra que ha hecho con varios rivales, incluso Pérez y Alonso, y que nunca había tenido problemas, como sí ocurrió con Lawson.

“Pero con Liam, siempre parece muy difícil que eso ocurra. Siempre parece preferir tener un pequeño contacto y arriesgarse a un abandono o un pinchazo, como nos pasó a nosotros, que aceptar tener dos coches uno al lado del otro. Espero que adquiera más experiencia, porque sabe que se está jugando demasiados puntos por una maniobra innecesaria como la suya”, declaró el español, que también consideró una “auténtica broma” la sanción impuesta por los comisarios.

Ante semejantes declaraciones, Lawson no se quedó callado y le recordó al español las reglas de la F1: “Seguro que no está contento. Yo tampoco estoy entusiasmado. Me arruinó el día, y es algo que el reglamento dice así, y sabemos cómo está escrito”. Además, señaló a Sainz por la necesidad de hacer un escándalo con lo sucedido: “Puede hacer todos los comentarios que quiera. Ojalá viniera a hablar conmigo en lugar de contárselo a todo el mundo, pero si hubiera sido culpa mía, me habrían sancionado”.

Así quedaron los coches tras el toque en Zandvoort.

El podio de Hadjar y los puntos de Albon

Mientras que Liam Lawson y Carlos Sainz se peleaban entre ellos fuera de la zona de puntos, Racing Bulls y Williams lograron sumar unidades con sus otros pilotos. Isack Hadjar terminó tercero y consiguió su primer podio en la Fórmula 1 tras verse beneficiado por el abandono de Lando Norris. Por su parte, Alex Albon quedó quinto detrás de George Russell y sumó diez puntos para la escudería británica, que se consolida en el quinto lugar de la tabla de constructores.