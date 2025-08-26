Cadillac anuncia a "Checo" Pérez y Bottas como su primera alineación en la F1

Foto de archivo de Sergio Perez, de Red Bull, antes del GP de Abu Dabi de la F1

Sergio Pérez y Valtteri Bottas volverán a la parrilla de salida de la Fórmula Uno la próxima temporada, después de que Cadillac anunciara el martes el fichaje de los experimentados pilotos para la parrilla del equipo en su debut en la categoría.

El mexicano y el finlandés han firmado sendos contratos multianuales, informó la escudería respaldada por General Motors, sin dar más detalles.

Pérez, ganador de seis carreras, y Bottas, que logró 10 victorias para Mercedes, tienen 35 años y asuntos pendientes después de ser dados de baja por los equipos Red Bull y Sauber, respectivamente, en 2024.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El anuncio era esperado, aunque se habían barajado algunas perspectivas más jóvenes.

"Creemos que su experiencia, su liderazgo y su perspicacia técnica son realmente lo que necesitamos", dijo el director general del equipo, Dan Towriss, a periodistas en una videollamada.

"Es la combinación adecuada -los pilotos adecuados en el momento adecuado- y nos sentimos honrados por su confianza en nosotros para este proyecto", señaló.

Ambos pasaron años junto a dos de las grandes estrellas de la F1: Pérez con el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen en Red Bull y Bottas como compañero del siete veces campeón Lewis Hamilton en Mercedes.

Entre ambos suman más de 500 carreras -Pérez 281 y Bottas 246- y 106 podios.

Cadillac, que utilizará las unidades de potencia de Ferrari hasta 2029, cuando General Motors espera tener las suyas propias, se enfrenta a una pronunciada curva de aprendizaje como undécimo equipo en el inicio de una nueva era de motores.

Pérez y Bottas se mostraron entusiasmados por empezar de cero.

"Esto no es solo un proyecto, es una visión a largo plazo. No todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de algo que se está construyendo desde cero y ayudar a darle forma para que realmente pertenezca a la parrilla de la F1", dijo Bottas.

Cadillac será el quinto equipo de la carrera de Pérez, sin incluir Racing Point, que fue una continuación de Force India bajo otro nombre, y el mexicano se mostró deseoso de escribir otro capítulo.

"Estoy orgulloso de formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio", señaló. "Juntos creo que podemos ayudar a dar forma a este equipo para convertirlo en un verdadero contendiente".

Con información de Reuters