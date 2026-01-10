Sin horno y se hace en minutos: receta de tarta de chocolate blanco, dulce de leche y maní.

Hay una receta muy sencilla para preparar una tarta de chocolate blanco, dulce de leche y maní que queda deliciosa y se prepara en minutos. Además no lleva horno, ideal para esos días de calor en los que querés comer algo rico sin sofocarte en la cocina.

La receta fue compartida por la chef Valu Ramallo. Se caracteriza por llevar una masa hecha simplemente con galletitas procesadas y manteca. Aunque no lo creas, al mezclar estos dos ingredientes queda el mismo sabor que una masa de tarta dulce común.

Vas a necesitar un molde desmoldable, además de los ingredientes, de 24 o 26 centímetros, que se consiguen fácilmente en papeleras. El relleno es de dulce de leche y arriba se le pone una capa de chocolate blanco derretido con maní tostado sin sal. Si no te gusta el maní, podés reemplazar por nuez o almendra.

Receta de tarta de chocolate blanco, dulce de leche y maní

Ingredientes

Molde desmoldable de tarta de 24 o 26 cm aproximadamente.

300 gr de galletitas de chocolate (también puede ser de vainilla o coco).

100 gr de manteca.

400 gr de dulce de leche repostero.

150 gr de maní tostado sin sal (puede ser nuez o almendras si prefieren).

300 gr de chocolate blanco.

100 ml de crema de leche.

El paso a paso