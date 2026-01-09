EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de postre de café y dulce de leche: se hace en 15 minutos y no lleva horno

Así es como podés preparar un rico postre de vainillas, crema y dulce de leche. No lleva horno y se prepara en 15 minutos.

09 de enero, 2026 | 10.17

Existe una receta de postre de café y dulce de leche que es ideal para preparar una tarde. Te lleva solamente 15 minutos prepararlo, queda delicioso y no lleva horno, perfecto para los días de calor.

Este postre es una especie de tiramisú, pero con mucho dulce de leche. Se prepara a base de las clásicas galletitas vainillas, remojadas en café, y con capas de crema y dulce de leche entre medio. 

Si tenés alguna intolerancia o restricción alimentaria, podés reemplazar los ingredientes por algunos que puedas consumir. Por ejemplo, si no tolerás el gluten, podés usar vainillas sin gluten. Si no tolerás la lactosa, dulce de leche y crema sin lactosa. Si no podés consumir azúcar, podés reemplazar por stevia o el endulzante que quieras.

Receta de postre de café y dulce de leche

Ingredientes

  • 350 ml de crema.

  • 1 cdta de café instantáneo.

  • 1 cdta de esencia de vainilla.

  • 100 g de azúcar.

  • 2 paquetes de vainillas (aprox 24).

  • 1 taza de café para remojar.

  • 300 g de dulce de leche.

  • Chocolate o cacao en polvo para decorar.

Preparación

  1. En un bol, mezclar la crema con la esencia de vainilla, el café y el azúcar. Batir hasta que esté bien firme y reservar.

  2. Armar el postre formando la base sobre una fuente, colocando las vainillas (previamente mojadas en café) una al lado de la otra.

  3. Arriba, aplicar una capa de dulce de leche.

  4. Hacer una segunda capa de vainillas remojadas en café. 

  5. Arriba, hacer una capa con la crema que preparaste. 

  6. Sumar la última capa de vainillas remojadas en café arriba de la crema. 

  7. Arriba, decorar con cacao en polvo.

  8. Conservar en la heladera y si te gusta helado podes llevarlo al menos 2 horas al freezer antes de comer.

  9. ¡Listo!

