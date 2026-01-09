Receta de postre de café y dulce de leche: se hace en 15 minutos y no lleva horno.

Existe una receta de postre de café y dulce de leche que es ideal para preparar una tarde. Te lleva solamente 15 minutos prepararlo, queda delicioso y no lleva horno, perfecto para los días de calor.

Este postre es una especie de tiramisú, pero con mucho dulce de leche. Se prepara a base de las clásicas galletitas vainillas, remojadas en café, y con capas de crema y dulce de leche entre medio.

Si tenés alguna intolerancia o restricción alimentaria, podés reemplazar los ingredientes por algunos que puedas consumir. Por ejemplo, si no tolerás el gluten, podés usar vainillas sin gluten. Si no tolerás la lactosa, dulce de leche y crema sin lactosa. Si no podés consumir azúcar, podés reemplazar por stevia o el endulzante que quieras.

Receta de postre de café y dulce de leche

Ingredientes

350 ml de crema.

1 cdta de café instantáneo.

1 cdta de esencia de vainilla.

100 g de azúcar.

2 paquetes de vainillas (aprox 24).

1 taza de café para remojar.

300 g de dulce de leche.

Chocolate o cacao en polvo para decorar.

Preparación