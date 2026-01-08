EN VIVO
Receta ideal para la merienda: cómo hacer tarta de manzana con hojaldre

Se trataba de una preparación riquísima que se puede hacerse de manera fácil y relativamente rápido. Conocé como hacerla paso a paso.

08 de enero, 2026 | 18.47

Llega la hora de la merienda y dan ganas de comer algo rico. En estos casos, una de las grandes opciones es la tarta de manzana y existe una versión con hojaldre que eleva el postre mucho más. Descubrí cómo hacerla paso a paso de manera fácil y relativamente rápida. 

Receta de tarta de manzana con hojaldre: cómo hacerla paso a paso

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió su receta para hacer la clásica tarta de manzana con base de hojaldre. Se trata de una opción dulce y crujiente, muy rica e ideal para llevar a una reunión familiar o con amigos. La combinación de los sabores y las texturas lo vuelven un postre elegante, pero apreciado por su simplicidad y facilidad de preparación. 

Ingredientes (para una tarta de 8 porciones)

  • 1 lámina de masa de hojaldre (puede ser comprada o casera)
  • 4-5 manzanas, peladas y cortadas en rodajas finas
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de canela
  • 2 cucharadas de mermelada de albaricoque
  • Harina (para espolvorear)

La tarta de hojaldre es una opción riquísima y fácil de hacer

Preparación paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C. Estirar la lámina de hojaldre en una superficie enharinada para darle la forma de la bandeja para horno.

  2. Por otro lado, en un bol mezclar las rodajas de manzana con azúcar y canela. Colocarlas sobre la masa de hojaldre dejando un borde de aproximadamente 2 cm alrededor.

  3. Doblar los bordes de la masa sobre el relleno.

  4. Transferir a una bandeja para horno y hornear 25-30 minutos a 200°C.

  5. Por último, calentar la mermelada de albaricoque en el microondas y pincelar sobre las manzanas.
     
  6. ¡Listo! recordá dejarla enfriar antes de cortarla.
