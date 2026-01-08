Receta ideal para la merienda: cómo hacer tarta de manzana con hojaldre

Llega la hora de la merienda y dan ganas de comer algo rico. En estos casos, una de las grandes opciones es la tarta de manzana y existe una versión con hojaldre que eleva el postre mucho más. Descubrí cómo hacerla paso a paso de manera fácil y relativamente rápida.

Receta de tarta de manzana con hojaldre: cómo hacerla paso a paso

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió su receta para hacer la clásica tarta de manzana con base de hojaldre. Se trata de una opción dulce y crujiente, muy rica e ideal para llevar a una reunión familiar o con amigos. La combinación de los sabores y las texturas lo vuelven un postre elegante, pero apreciado por su simplicidad y facilidad de preparación.

Ingredientes (para una tarta de 8 porciones)

1 lámina de masa de hojaldre (puede ser comprada o casera)

4-5 manzanas, peladas y cortadas en rodajas finas

1/2 taza de azúcar

1 cucharadita de canela

2 cucharadas de mermelada de albaricoque

Harina (para espolvorear)

La tarta de hojaldre es una opción riquísima y fácil de hacer

Preparación paso a paso