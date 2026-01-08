Budín de pan en cuatro pasos: receta de Paulina Cocina.

El budín de pan es un clásico que todos alguna vez tienen que probar de preparar. Es una de las recetas más fáciles de hacer, y más si se trata del paso a paso de Paulina Cocina. "Siempre ha sido uno de mis platos dulces favoritos, y seguramente el de muchos de ustedes también ya que el budín de pan es un clásico entre las recetas de muchas abuelas", expresó la creadora de contenido a través de su recetario online.

Receta de budín de pan de Paulina Cocina

Paulina Cocina compartió su receta de budín de pan. "Lo que más me gusta de ésta receta de budín de pan es, sin lugar a dudas, que se hace casi completamente en la licuadora. Básicamente solo vamos a ensuciar 3 recipientes: la licuadora, una sartén y el molde en el que lo vamos a preparar", explicó. A continuación te compartimos qué ingredientes vas a necesitar y los pasos que hay que seguir:

Paulina Cocina compartió su receta de budín de pan

Ingredientes

450g – 500g de pan

1 lt. de leche

250g. de azúcar

Ralladura de 1 limón

4 huevos

1 cda. de esencia de vainilla

Para el caramelo

1 taza de azúcar

1/2 taza de agua

Preparación