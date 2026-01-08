Budín de pan en cuatro pasos: receta de Paulina Cocina

El budín de pan es un clásico que todos alguna vez tienen que probar de preparar. Es una de las recetas más fáciles de hacer, y más si se trata del paso a paso de Paulina Cocina. "Siempre ha sido uno de mis platos dulces favoritos, y seguramente el de muchos de ustedes también ya que el budín de pan es un clásico entre las recetas de muchas abuelas", expresó la creadora de contenido a través de su recetario online.
Receta de budín de pan de Paulina Cocina
Paulina Cocina compartió su receta de budín de pan. "Lo que más me gusta de ésta receta de budín de pan es, sin lugar a dudas, que se hace casi completamente en la licuadora. Básicamente solo vamos a ensuciar 3 recipientes: la licuadora, una sartén y el molde en el que lo vamos a preparar", explicó. A continuación te compartimos qué ingredientes vas a necesitar y los pasos que hay que seguir:
Ingredientes
- 450g – 500g de pan
- 1 lt. de leche
- 250g. de azúcar
- Ralladura de 1 limón
- 4 huevos
- 1 cda. de esencia de vainilla
Para el caramelo
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de agua
Preparación
- Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un recipiente amplio. Hidratar el pan con la leche tibia y dejar reposar 30 minutos. Preparar el caramelo: colocar el azúcar en una olla y calentar a fuego medio hasta que se derrita y tome color ámbar. Agregar el agua caliente poco a poco, revolviendo con cuidado para evitar salpicaduras. Cocinar hasta disolver completamente los cristales y obtener un caramelo fluido. Verter el caramelo en el molde y cubrir fondo y paredes. Dejar enfriar.
- Pasada la media hora, licuar el pan hidratado hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar algunos trozos si se desea una textura más rústica. Incorporar el azúcar y los huevos. Licuar brevemente hasta integrar completamente sin airear en exceso.
- Añadir la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Si la mezcla estuviera demasiado espesa, agregar 50–100 ml de leche y licuar nuevamente hasta obtener una consistencia fluida pero no líquida. Volcar la mezcla en el molde acaramelado y cubrir con papel manteca, asegurando un cierre firme para conservar la humedad.
- Cocinar a baño María: colocar el molde dentro de una bandeja profunda con agua caliente que cubra la mitad del molde. Cocinar en horno a 160 °C durante aproximadamente 1 hora. Verificar cocción insertando un cuchillo: debe salir apenas húmedo, sin mezcla líquida. Enfriar completamente. Dejar reposar al menos 4 horas (ideal toda la noche) y desmoldar. Ideal para acompañar con dulce de leche o crema.