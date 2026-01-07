Receta de helado keto: la alternativa saludable y casera para el antojo dulce.

Con las altas temperaturas el antojo por algo dulce, sobre todo por helado, es muy difícil de camuflar. Tras una extensa jornada laboral y calurosa, implica todo un esfuerzo no detenerse en la primera heladería que se cruce. Sin embargo, las ganas de comer algo rico se pueden saciar de manera saludable con esta receta de helado keto.

Receta de helado keto: saludable y casero

Las ganas de comer algo rico no tienen por qué ser reprimidas, sino que se pueden acallar con una alternativa saludable. Es en este punto que entra en juego la receta de helado keto, una opción que cada vez es más popular entre quienes quieren mantener una buena alimentación. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos a seguir para que lo prepares en casa:

El helado keto es una alternativa casera y saludable.

Ingredientes

2 huevos

3 yemas

450 ml de crema para montar

30 ml de edulcorante natural apto keto (eritritol, stevia o xilitol)

1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación

Calentar la crema en una cacerola a fuego bajo, revolviendo de manera constante. Agregar el chocolate troceado y mezclar hasta que se derrita por completo. Incorporar las yemas previamente batidas, siempre a fuego bajo y sin dejar de revolver. Sumar el edulcorante y el café instantáneo, y continuar la cocción hasta que la mezcla espese levemente. Retirar del fuego, agregar la vainilla y las gotas de menta, y dejar enfriar. Llevar al freezer y repetir el proceso de remover cada 30 minutos hasta obtener la consistencia deseada.

Para lograr un helado keto bien cremoso, es clave elegir una crema de leche entera, con alto contenido graso. Las versiones light o reducidas en calorías tienden a formar cristales de hielo durante el congelado, lo que afecta la textura final. Además, cuanto mejor sea la calidad de la crema, más suave y parejo quedará el helado, incluso sin usar máquina heladora.

Otro punto importante es el edulcorante. El eritritol es uno de los más usados en recetas keto porque no eleva el índice glucémico, pero conviene mezclarlo bien en caliente para que se disuelva por completo. En algunos casos, combinarlo con unas gotas de stevia ayuda a equilibrar el dulzor y evita el sabor residual que pueden dejar algunos endulzantes naturales.

Por último, sacar el helado del freezer y revolverlo cada 30 minutos durante las primeras horas permite romper los cristales de hielo y sumar aire a la preparación.