Las guarniciones cumplen un rol fundamental en las comidas, ya que acompañan al plato principal, equilibran sabores y aportan variedad de texturas y colores al menú. En ese sentido, Maru Botana compartió en sus redes sociales su receta para preparar batatas al horno, una opción simple pero infalible, ideal tanto para almuerzos cotidianos como para comidas especiales.

Las batatas al horno se valoran especialmente por su sabor naturalmente dulce y su capacidad para adaptarse a distintos condimentos y preparaciones. Pueden cocinarse en rodajas, cubos o enteras, con hierbas, especias, aceite de oliva o incluso un toque de miel o mostaza. Además, aportan nutrientes importantes como fibra, vitaminas A y C y minerales, lo que las convierte en una alternativa más saludable frente a otras guarniciones fritas o ultraprocesadas.

Por otro lado, las guarniciones bien pensadas elevan cualquier plato y ayudan a que la comida sea más completa y atractiva. En el caso de las batatas al horno, su preparación es sencilla, no requiere demasiados ingredientes y permite organizar mejor los tiempos en la cocina, ya que se cocinan casi sin intervención. Esto las transforma en una opción práctica y deliciosa, perfecta para quienes buscan sumar sabor, color y valor nutricional a sus comidas diarias.

Por supuesto que la publicación de esta receta en la cuenta de Instagram de Maru Botana recibió un sinfín de comentarios en los que la gente le hizo saber cuánto les gustó el plato. "Que rico, Maru" y "Buenísima esta receta, gracias" fueron algunos de ellos.

Receta de batatas al horno de Maru Botana

Ingredientes

1 kg de batatas

1 kg de boniatos

½ vaso de jugo de naranja

6 cucharadas de miel

2 cucharadas de sal

Paso a paso