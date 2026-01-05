Las guarniciones cumplen un rol fundamental en las comidas, ya que acompañan al plato principal, equilibran sabores y aportan variedad de texturas y colores al menú. En ese sentido, Maru Botana compartió en sus redes sociales su receta para preparar batatas al horno, una opción simple pero infalible, ideal tanto para almuerzos cotidianos como para comidas especiales.
Las batatas al horno se valoran especialmente por su sabor naturalmente dulce y su capacidad para adaptarse a distintos condimentos y preparaciones. Pueden cocinarse en rodajas, cubos o enteras, con hierbas, especias, aceite de oliva o incluso un toque de miel o mostaza. Además, aportan nutrientes importantes como fibra, vitaminas A y C y minerales, lo que las convierte en una alternativa más saludable frente a otras guarniciones fritas o ultraprocesadas.
Por otro lado, las guarniciones bien pensadas elevan cualquier plato y ayudan a que la comida sea más completa y atractiva. En el caso de las batatas al horno, su preparación es sencilla, no requiere demasiados ingredientes y permite organizar mejor los tiempos en la cocina, ya que se cocinan casi sin intervención. Esto las transforma en una opción práctica y deliciosa, perfecta para quienes buscan sumar sabor, color y valor nutricional a sus comidas diarias.
Por supuesto que la publicación de esta receta en la cuenta de Instagram de Maru Botana recibió un sinfín de comentarios en los que la gente le hizo saber cuánto les gustó el plato. "Que rico, Maru" y "Buenísima esta receta, gracias" fueron algunos de ellos.
Receta de batatas al horno de Maru Botana
Ingredientes
-
1 kg de batatas
-
1 kg de boniatos
-
½ vaso de jugo de naranja
-
6 cucharadas de miel
-
2 cucharadas de sal
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 200 °C.
-
Lavar bien las batatas y los boniatos, pelarlos si se desea y cortarlos en rodajas gruesas o gajos.
-
Colocarlos en una fuente grande para horno, distribuyéndolos en una sola capa.
-
En un bowl, mezclar el jugo de naranja con la miel y la sal hasta integrar bien.
-
Volcar esta mezcla sobre las batatas y los boniatos, mezclando con las manos o una cuchara para que queden bien impregnados.
-
Llevar al horno durante 45 a 60 minutos, revolviendo a mitad de cocción para que se doren de manera pareja.
-
Cocinar hasta que estén tiernos por dentro y caramelizados por fuera.
-
Retirar del horno y servir calientes como guarnición o plato principal.