Budín de banana: la mejor receta del clásico infalible.

En Internet abundan las recetas de budín de banana, y es que se trata de un clásico que todos alguna vez cocinamos. Pero nos creés si te decimos que tenemos la mejor receta que jamás hayas probado. Los ingredientes son los mismos de siempre: banana, un poco de aceite, azúcar, huevo, harina, entre otros. Lo que cambia es sus medidas y el orden, que en este caso, si afectan al producto.

Receta de budín de banana: la mejor para hacer en casa

El budín de banana es un clásico que no falla. Ya sea para disfrutar en familia en casa o llevar para compartir al trabajo, esta receta conquista cualquier tipo de paladar. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos que tenés que seguir para conseguir el mejor budín de banana que hayas probado.

El budín de banana es un clásico que a todo el mundo le gusta.

Ingredientes

Dos bananas, cuanto más maduras mejor.

3/4 de taza de aceite de girasol o maiz.

3 tazas de harina (puede ser leudante, en ese caso, no hace falta sumar polvo para hornear).

Dos cucharaditas de polvo para hornear.

3 huevos (o dos en caso de que sean grandes, lo importante es que la mezcla no quede ni muy espesa ni muy líquioda. El punto tiene que ser letra).

Esencia de vainilla (un chorrito, ni muy poco ni tampoco demasiado).

300 de azúcar (parece excesivo, pero incluso con dos bananas muy maduras queda bien de sabor. La cantidad ayuda a que se forme una película crocante en el budín).

Opcional: chips de chocolate, nueces, pasas de uva.

Preparación